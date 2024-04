Flor Weisse y Jorge Alessandri, dos de los 23 diputados UDI que fueron demandados por el exministro Giorgio Jackson, se refirieron a esta acción judicial que se interpuso por vincular al exsecretario de Estado con el caso Convenios y el robo de computadores del Ministerio de Desarrollo Social.

En este contexto, Weisse dijo que “no ha sido notificada” y dijo que es una acción que “corresponde dentro de lo que está dentro de nuestro Estado de derecho, y veremos qué es lo que corresponde hacer dentro de esa misma línea”.

Al preguntarle si sigue suscribiendo el contenido de esa carta en donde se vincula al ministro con el caso Convenios, la diputada dijo que “sí, lo mantengo. Ahora, más allá de las formas que pueden no haber sido a lo mejor las más adecuadas, pero el fondo, sí lo mantengo”.

“Me estoy poniendo en el caso de lo que plantea el exdiputado, pero el fondo nosotros lo mantenemos, que esto ha sido un caso gravísimo de corrupción que se descubrió, después vinieron los gobiernos regionales, pero ha habido y que había un mecanismo para ello”, precisó Weiise.

Para la diputada, lo más grave es que “hasta ahora nadie ha devuelto ni un peso de lo que se ha defraudado al fisco”.

“Y eso es lo que genera finalmente el descrédito de los ciudadanos. Porque mucho discurso, mucha cámara, todos hablamos, pero a la hora de dónde las responsabilidades se sancionan, vemos que los recursos de todos los chilenos no se han restituido”, señaló la legisladora.

Diputados UDI y demanda de Giorgio Jackson

En tanto, para el diputado Alessandri “el exministro Jackson está en su derecho de presentar esta acción judicial, pero en los nueve o diez meses que han pasado, los tribunales no han demostrado de que el robo de los computadores, no tuvieran nada que ver con el caso Fundaciones”.

“Los tribunales tampoco han demostrado que el ministro Giorgio Jackson, no tuviera relación alguna con las cientos de personas que habían creado estas fundaciones en el país, para defraudar al país, para robar a los campamentos, para sacar la plata de los que más lo necesitan”, señaló el parlamentario.

Por lo tanto, según Alessandri, “el día que los tribunales acrediten, voy a ser el primero en pedirle disculpas, si es que los tribunales acreditan que no tuvo nada que ver”.

En este sentido, el diputado colocó como ejemplo cuando “el cabo Sebastián Zamora tuvo el accidente en el río Mapocho, Giorgio Jackson salió a decir que había empujado a un menor de edad, y que tenía que renunciar el cabo y el general director. Un año después, los tribunales dictaminaron que Zamora era inocente, que no había empujado a nadie”.

“¿El señor Jackson le fue a pedir disculpas? No. ¿El señor Jackson retiró esa declaración de sus redes sociales? No. O sea, el señor Jackson es como el cura Gatica, que predica, pero no practica, que se ofende, pero no está dispuesto a disculparse cuando son los tribunales los que aclaran que se ha equivocado”, cuestionó Alessandri.

“En mi caso no soy como Jackson ni como Gatica. El día que los tribunales digan que estábamos en un error, vamos a pedir disculpas”, aseguró el legislador.

Según el diputado, lo que ellos están diciendo es que “es demasiada la coincidencia y como Cámara fiscalizadora tenemos que alertar a la ciudadanía. Cuatro días antes del robo de los computadores, Ángel Valencia dice que va a citar a Giorgio Jackson a declarar. Cuatro días después se pierde la caja fuerte y los computadores. Un famoso humorista chileno diría ‘sospechosa la cuestión"”.