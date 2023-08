“Se perdió tiempo valioso, se perdió todo el verano, porque no hicieron ninguna diligencia después de enero”, lamentó la madre de la joven de 24 años.

Un año desaparecida cumplió este jueves Stefany Martínez Huenteo, de 24 años, cuyo paradero se perdió en una población cercana a la playa Chica Millaneco de Lebu.

Según publica Página 7, el último registro que se tiene de la joven corresponde a imágenes de cámaras de seguridad, tras bajar de un taxi colectivo.

Hasta ahora la única pista que se tiene es una fotografía que subió Stefany Martínez a sus redes sociales, donde se veía la playa, lugar donde se montó una búsqueda con pescadores y voluntarios.

No obstante, las condiciones climáticas propias de la zona, les ha impedido avanzar en las labores de búsqueda.

“Si no estaba la ventolera en Lebu, estaba la marea. Siempre se jugó en contra”, reconoció Lorena Huenteo, madre de Estefany, a Página 7.

Sin embargo, también apuntó al Ministerio Público, que por ahora maneja la hipótesis del suicidio. “Se perdió tiempo valioso, se perdió todo el verano, porque no hicieron ninguna diligencia después de enero”, lamentó.

“La justicia no es justicia, para empezar, ya que está muy encerrada en ellos, son autónomos, que no son mandados por el Estado”, critica Lorena, agregando que “están en una oficina, calentitos, con un café, y no saben cuánto es el dolor que llevan las personas que están en este proceso”.

De todas maneras, la madre de Estefany asegura que aún no pierden la esperanza de dar con su hija. “Seguir diciendo que acá está su papá, su mamá, sus hermanas, que vivimos esperando, teniendo una luz de esperanza”, señaló.