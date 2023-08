Una imagen que llamó la atención este jueves fue la del presidente Gabriel Boric sosteniendo un megáfono, con el cual se dirigió a agrupaciones de vivienda que protestaban frente a La Moneda.

“Cuando dijimos que íbamos a construir 260 mil viviendas, muchos nos dijeron que era imposible. Nosotros les decimos que no solamente vamos a construir las 260 viviendas, sino que lo vamos a superar”, vociferó el jefe de Estado.

Ahora, ¿de dónde salió el aparato utilizado por Boric? Se lo pasó un hombre llamado José Hidalgo Zamora, identificado como uno de los organizadores de la manifestación.

De acuerdo a La Tercera, Hidalgo es actualmente miembro del Consejo Asesor para el Plan de Emergencia Habitacional del Ministerio de Vivienda.

Esta instancia está conformada por parlamentarios, municipalidades, académicos, gremios y dirigentes sociales.

De hecho, tras la manifestación se le pudo ver abrazado con el jefe de Estado y la ministra de la Mujer, Antonia Orellana.

“Aquí están los pobladores diciendo que firmamos con el Presidente un acuerdo en el Parque La Castrina y ese acuerdo se está cumpliendo con este ministro (Carlos) Montes, que no queremos que nadie lo mueva de donde está”, aseguró el trabajador ante las cámaras.

Ocupó horario laboral para manifestarse en La Moneda

Sin embargo, su presencia en este concejo no es su único trabajo, ya que también es funcionario profesional de planta de la Municipalidad de La Pintana.

José Hidalgo trabaja en la cada edilicia desde 1996 y, según los registros de Transparencia, su última remuneración fue de $5.792.329 brutos.

A través de un comunicado, el municipio anunció un sumario en contra del funcionario, ya que se ausentó de su trabajo en horario laboral para participar de la manifestación.

“Lo anterior deberá investigarse, ya que podría constituir una infracción al Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales”, señala el documento.

Declaración pública de la Municipalidad de La Pintana en relación a funcionario municipal que participó en manifestación frente al Palacio de la Moneda pic.twitter.com/FObGtYc3dc — Municipalidad de La Pintana (@MuniLaPintana) August 11, 2023

Funcionario acusa “persecución” de alcaldesa Pizarro

En conversación con La Tercera, Hidalgo aseguró tener cerca de 12 sumarios “fabricados” por la alcaldesa Claudia Pizarro.

“Ella, desde que llegó a su cargo, no ha respetado mi calidad de funcionario y no me ha entregado labores. Hace seis años me está pagando un sueldo sin pedirme nada que hacer o que yo pueda desarrollar en mi calidad de jefe de Desarrollo Comunitario”, sostuvo.

Sobre su abultado sueldo, indicó que “me lo pagan los contribuyentes, por lo tanto, he diseñado un plan de trabajo con la comunidad y el comité de allegados y, en ese trabajo, hasta el momento hemos contribuido a la comuna”.

El funcionario de La Pintana reconoció haber participado en la manifestación frente a La Moneda en horario laboral, pero lo calificó como “una retribución a los pobladores por el sueldo que gano y que no hago nada”.

“Este sumario lo voy a enfrentar como corresponde, porque ella (la alcaldesa Pizarro) persigue a los dirigentes. En la comuna hay un clima de terror”, apuntó el dirigente.