Boric aseguró ante decenas de manifestantes que "no dará el brazo a torcer" ante las dificultades que enfreta su Gobierno, y que trabajará para cumplir "el programa que el pueblo nos encargara".

Durante la mañana de este jueves se realizó una protesta de comités de personas sin viviendas quienes llegaron a las afueras de La Moneda, lo que provocó una espontánea respuesta del Presidente Gabriel Boric, quien aseguró con megáfono en mano que su Gobierno levantará más de 260 mil casas.

Las decenas de manifestantes pertenecen a agrupaciones, coordinadoras y comités de vivienda que buscan soluciones habitacionales, lo que provocó la salida de protocolo del Mandatario, quien logró acercarse hasta las vallas papales que se encuentran en la Plaza de la Ciudadanía, frente al Palacio de Gobierno.

“Cuando dijimos que íbamos a construir 260.000 viviendas, muchos nos dijeron que era imposible. Nosotros le decimos que no solamente vamos a construir las 260.000 viviendas, sino que lo vamos a superar”, aseguró el Presidente Gabriel Boric, lo que quedó registrado en videos tomados por los mismos manifestantes.

A esto, el Mandatario agregó que “vamos a trabajar en conjunto, en conjunto con ustedes y con los comités”. Además, Gabriel Boric agradeció a las agrupaciones presentes frente a La Moneda, asegurando que “valoro mucho su organización y les digo que es importante que esté el pueblo organizado exigiendo sus derechos”.

Cabe destacar que el actual déficit habitacional en el país se acerca a las 650 mil viviendas, de los cuales la mayoría se encuentra en la región Metropolitana.

En tanto que, según el Ministerio de Vivienda, a julio de este año se han levantado 59.262 viviendas, que corresponde al 23% de la meta. En tanto, otras 132 mil están en ejecución y 76 mil ya están aprobadas para iniciar su construcción.

Antes de terminar su improvisada alocución, Boric tuvo palabras para referirse a los problemas que ha enfrentado su Gobierno, ya que aseguró que “cuando hayan errores vamos a enmendar en conjunto con ustedes, porque al pueblo, a ustedes, a quienes nos debemos”.

“Cuenten conmigo como Presidente para seguir conversando siempre y para seguir trabajando en conjunto y enfrentando juntos las dificultades que tenemos. Porque esta pega no es fácil. Ustedes lo han visto, pero yo no voy a dar mi brazo a torcer. No voy a dar mi brazo a torcer para cumplir los anhelos y el programa que el pueblo nos encargara”, cerró Gabriel Boric antes de acercarse a conversar de manera directa con un par de los concurrentes en la manifestación, quienes le expresaron problemas particulares y agradecieron la deferencia del Mandatario con muestras de cariño.