Polémica han generado los dichos del diputado independiente, de la bancada del Partido Republicano, Mauricio Ojeda, quien llamó a no vacunarse contra el Covid-19.

A través de su cuenta de Twitter, el parlamentario señaló: “Exijo al Presidente de la República, Gabriel Boric, y a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, terminar de manera inmediata con la alerta sanitaria en nuestro país”.

Pero eso no fue todo, ya que además hizo un llamado explícito a la población a no inocularse. “Llamo a todos nuestros compatriotas a no seguir vacunándose contra el Covid”, indicó.

Exijo al Presidente de la República @GabrielBoric y a la ministra de Salud @ximenaguilera, terminar de manera immediata con la alerta sanitaria en nuestro país. Y llamo a todos nuestros compatriotas a no seguir vacunándose contra el Covid 👌🏻 pic.twitter.com/d7gVLvMzzC — Diputado Mauricio Ojeda (@mauricio_ojedar) May 5, 2023

La frase fue criticada por las autoridades de Salud. El seremi de la cartera en La Araucanía, Andrés Cuyul, reconoció su derecho personal a no vacunarse, pero indicó que un llamado masivo a optar por esa opción “no aporta” en el combate contra el virus.

OMS decreta fin de emergencia por Covid, pero mantiene llamado a vacunarse

Para respaldar sus dichos, el diputado republicano publicó en su tweet una captura de pantalla de una nota de BioBioChile, en la cual se informa sobre el fin de la emergencia internacional por el Covid-19 anunciado por la OMS.

Sin embargo, en la misma nota se explica que la Organización Mundial de Salud mantiene plenamente vigente la recomendación de vacunarse contra el virus.

La directora de la OMS para acceso a vacunas, Kate O’Brien, indicó que el fin de la emergencia sanitaria no supondrá un fin del esfuerzo desplegado a nivel global para inmunizar a las poblaciones contra el Covid-19.

Todas las vacunas autorizadas contra la enfermedad mantendrán su estatus, y proseguirán programas de envíos de vacunas a los países menos desarrollados, a través del COVAX, con el que se distribuyeron unos 2.000 millones de dosis desde 2021.