El exfutbolista Jorge Valdivia entregó este viernes su versión sobre su detención a finales de enero tras un control de identidad, y donde también se involucró la diputada Maite Orsini quien se contactó con Carabineros tras lo sucedido.

En entrevista con TVN, Valdivia contó cómo fue la detención del pasado 25 de enero, cuando tras un fallido control de identidad, fue esposado por Carabineros y trasladado a una comisaría, para luego ser liberado.

De acuerdo al comentarista de ESPN, esa noche había quedado de reunirse con su hermano Claudio, cuando dejó su automóvil en un servicentro y luego caminó hacia otra calle, minutos después llegó su hermano en otro vehículo y se quedaron conversando en la cuneta.

En ese instante llegó un vehículo policial con dos carabineros, quienes le realizaron un control de identidad, acusando Valdivia que uno de los funcionarios actuó de forma agresiva.

“Le piden el carnet a Claudio, los documentos, etcétera y el carabinero después que identifica a Claudio, le devuelve el carnet a Claudio y le digo el mío no lo tengo, que está allá atrás en el servicentro e inmediatamente, me dice ocultación de identidad, detenido y me esposa”, afirmó Valdivia.

Tras ser detenido, el exfutbolista denuncia que uno de los carabineros junto con empujarlo, también lo golpea con la puerta del vehículo policial.



“Me sube esposado al auto y cuando quiero subir la pierna, me cierra la puerta sobre la pierna izquierda”, añadió Valdivia.

Tras ser llevado a una comisaría, Valdivia cuenta que el carabinero “violento” lo dejó retenido y le dijo que haría consulta con Fiscalía sobre situación. En ese momento, un funcionario que cumplía labores administrativa lo reconoce y explica quién es el detenido.

“Vuelve el carabinero violento -con otro tono- me dice podemos conversar y yo le pregunto qué dice Fiscalía… él me pide disculpas, me liberan sin dejarme registrado en la Comisaría”, aseguró el exjugador de Palmeiras de Brasil.

El llamado de Valdivia a Orsini

En la entrevista, Valdivia dice que llamó un día después a la diputada Orsini, afirmando que se contactó con ella porque además de legisladora, también es abogada y convive con Carabineros, recalcando que no le pidió nada y que ella tampoco le hizo algún ofrecimiento.

“Al otro día, yo me contacto con la diputada para contarle lo que me había pasado, por el hecho de ella estar en la comisión de Seguridad, además es abogada, convive con Carabineros (…) No hay un pedido mío para que interceda con algo”, comenta.

“La llamé para saber qué procedía (…) no hubo un pedido de parte mía, ni ella tampoco ofreció llamar a alguien para solucionar este tema, simplemente le conté de mi caso a una profesional, diputada. Y a los 4 días me contacta el general Camus para consultarme de la situación”, agrega el exdeportista.

El “mago” afirma que le contó al general Camus lo mismo que después declararía en la Comisaría, cuando se inició un sumario interno en la institución por su detención.

“Le digo lo mismo que declaré en la Comisaría de los Domínicos, se abrió un sumario por este mal procedimiento, donde le comento lo que había pasado y para tener un mejor conocimiento, me citan al centro de operaciones en el centro, a la cual yo voy, fui invitado por Carabineros”, sostuvo.

“Mi única intención cuando hablé con la diputada fue para contarle lo que me había pasado y claro, después se genera esta invitación del general Camus”, cerró el exfubolista.