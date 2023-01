El Presidente de la República, Gabriel Boric, nombró como Jefe de Gabinete de la Presidencia a Carlos Durán Migliardi.

Recordemos que el sábado pasado el mandatario aceptó la renuncia de Matías Meza-Lopehandía, mismo día en que se confirmó la salida de la ministra de Justicia, Marcela Ríos.

En palabras de la ministra Vallejo su salida se debió a los filtros que se aplicaron por el tema de los indultos.

“Los filtros se aplican en primera instancia en el Ministerio de Justicia, que es la cartera a cargo de esta tarea, pero también en última instancia, a propósito de que es una atribución presidencial, en la jefatura de Gabinete”, insistió la secretaria de Estado.

No obstante, la vocera de Gobierno aseguró que los decretos están jurídicamente bien elaborados, por lo que no hay vicios legales, agregando además que los indultos no se pueden revocar.

¿Quién es Carlos Durán Migliardi? el nuevo jefe de gabinete de Boric

Carlos Durán es Doctor en Investigación en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política y Máster en Ciencias Sociales por FLACSO México, sociólogo y licenciado en historia, informó Presidencia a través de un comunicado.

También es especializado en el estudio del campo político chileno, y se ha desempeñado como investigador y docente en distintas universidades del país, tales como la Universidad Católica Silva Henríquez, Universidad de los Lagos, Universidad de Chile, Universidad Alberto Hurtado, Universidad Central y la Universidad Diego Portales.

Durán además ha sido investigador responsable y coinvestigador de diversos proyectos Fondecyt.