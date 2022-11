Diputados criticaron el envío de las orientaciones respecto del calendario escolar 2023 desde el Ministerio de Educación, ya que acusan que se habría eliminado el Día del Carabineros y la conmemoración de otras fechas. Desde el Mineduc aclararon que "no se ha retirado el Día del Carabinero, pues en las orientaciones enviadas en 2021, durante la administración anterior, tampoco estaba señalado".

Diversas críticas ha generado el envío de las orientaciones sobre el calendario escolar para el 2023por parte de la División General de Educación del Mineduc, a las distintas Seremis del país.

En concreto, figuras políticas presentaron sus descargos a través de redes sociales, donde acusan que este ministerio eliminó -por ejemplo- la conmemoración del Día del Carabinero (27 de abril).

Otras fechas que tampoco están presentes en el documento son la de la Fuerza Aérea (21 de marzo); y el de las Glorias del Ejército, donde la semana del 18 de septiembre se nombra como “Fiestas Patrias”.

Calendario escolar 2023

Sin embargo, aún falta la entrega del “Calendario Escolar” que debe determinar cada Seremi en su respectiva región.

En esta línea, el diputado Hotuiti Teao (IND) dijo que “no solo elevaremos un oficio fiscalizador en la materia, sino que además hacemos un llamado al presidente Gabriel Boric, al ministro de Educación, y a las autoridades de Gobierno en general, a ser consecuentes con lo que tanto hablan en sus discursos para la prensa”.

“Exigimos que se respalde con hechos concretos a las fuerzas de Orden Público, restituyendo la conmemoración de Carabineros de Chile, cada 27 de abril, en todos los colegios y escuelas del país (…)”, añadió el parlamentario en su cuenta de Twitter.

Asimismo, el exdiputado de Renovación Nacional y exoficial de Carabineros, Mario Desbordes, indicó en su redes sociales que el “Ministro de educación debe dar una explicación: retiran día del Carabinero del calendario escolar. Y agregan varios al gusto de la coalición de gobierno. No aprendieron nada del 4S, el país no es de ustedes! Se gobierna para todos, no para su lote! Tremendo ejemplo de sectarismo”.

Ministro de educación debe dar una explicación: retiran día del Carabinero del calendario escolar. Y agregan varios al gusto de la coalición de gobierno. No aprendieron nada del 4S, el país no es de ustedes ! Se gobierna para todos, no para su lote! Tremendo ejemplo de sectarismo pic.twitter.com/gUFSNc9kdI — Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) November 22, 2022

“Con nuestros niños no se metan”

En tanto, el diputado de la UDI, Felipe Donoso, insistirá en que esta medida no se aplique, ya que “hay días emblemáticos que no pueden quedar en el olvido”.

“Queremos decirle a este Gobierno que con nuestros niños no se metan”, con estas palabras el parlamentario se refirió al Decreto N° 289 de la Jefa Nacional de Educación General, quien acusa que -por dicho documento- se busca “eliminar el Día del Carabinero, de la Fuerza Aérea, el Día de la Policía de Investigaciones, de la Bandera, el natalicio de Bernardo O´Higgins”.

“En septiembre sólo celebraríamos el 18 de septiembre y no deberíamos olvidar de las Glorias del Ejército, así como del Día del Patrimonio Cultural de Chile (…), precisó el legislador de oposición.

Según el diputado de la UDI, “estas fechas las están eliminando de la educación de los niños de Chile, para meter más ideologías, para hipersensibilizarlos con las materias de género y la transfobia”.

Para el legislador por el distrito 17 esto no es aceptable, “los niños no pueden ser objeto de las ideologías de este Gobierno, los niños tienen que ser beneficiados por la formación, los elementos para poder enfrentar la vida y no buscar olvidar en ellos nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestra forma de generar la patria, esa patria que ha hecho grande a todos los chilenos”.

Finalmente, Donoso indicó que “intermediaré ante las autoridades para que el Decreto N° 282 no se implemente este Gobierno, nuestro niños no lo merecen”.

Dentro del documento del Ministerio de Educación, se pueden ver además recomendaciones sobre conmemorar los días de Visibilidad Transgénero, de la Salud Sexual, el Mes de la Democracia, de la Concienciación sobre los Tsunami, entre otros días. Esto se diferencia -por ejemplo- del calendario escolar de la región Metropolitana 2022.

Mineduc se defiende

Tras las críticas difundidas, desde la Subsecretaría de Educación aclararon que “respecto a las orientaciones enviadas por la Subsecretaría de Educación a las Secretarías Regionales Ministeriales, quisiéramos señalar, en primer lugar, que estas corresponden a orientaciones generales y no al Calendario Escolar de cada región, cuya elaboración es responsabilidad exclusiva de las Seremis, las que deben informarlo tanto a las comunidades como al Mineduc cuando lo elaboren”.

“En segundo lugar, aclarar categóricamente que no se ha retirado el Día del Carabinero, pues en las orientaciones enviadas en 2021, durante la administración anterior, tampoco estaba señalado. Esto no quiere decir en ningún caso que este día no vaya a estar en los Calendarios Escolares, y menos aún, que no sea conmemorado en los establecimientos”, añadieron.