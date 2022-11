En medio de críticas al sistema de salud en Chile y los términos de convenios entre clínicas privadas e Isapres, ahora se suman nuevas molestias denunciadas en Internet por los usuarios, específicamente por el horario de atención presencial de estas entidades, a lo largo de todo el país.

Resulta que las sucursales presenciales, desde hace un tiempo, atienden solo hasta la 14:00 horas, algo similar a lo que hacen los bancos, y que, según los clientes, los limitan a al momento de querer hacer trámites relativos a su salud.

Este acto, incluso, motivó un proyecto de ley para que las Isapres entreguen sus servicios en un horario de corrido y de modo presencial, entre las 9:00 y las 18:00 horas, durante los días hábiles.

Durante las últimas semanas, algunos usuarios de Instituciones de Salud Previsional, más conocidas como Isapres, manifestaron su molestia por el horario de atención al público. Específicamente, porque funcionan hasta las 14:00 horas, como un banco.

Las alegaciones de los clientes, manifestadas mayoritariamente en Twitter, se pueden confirmar por medio de la página web de cada una de las 7 Isapres que funcionan en Chile.

Así, Consalud, Cruz Blanca, Colmena, Nueva Masvida, Banmédica y Vida Tres, informan en sus respectivos sitios de Internet, que la atención a clientes, de manera presencial en sus sucursales, es solo hasta las 2 de la tarde. Mientras que la apertura fluctúa entre las 8:30 y 9:00 horas.

Solo Isapre Esencial, que tiene una sucursal en la región Metropolitana, afirma que su horario se extiende hasta las 17:30 horas.

Las#Isapres con horarios irrisorios.

De 08.45 a 14.00 presencial.

Todo para no pagar reembolsos ni licencias médicas.Plataformas virtuales no sirven y aunque uno suba todos los documentos. Dicen no tenerlos y así perder uno como cliente.@SuperDeSalud

Quién cuida de nosotr@s???🤢 pic.twitter.com/gBTqH9sQBe

— C o n s u e l o (@Consolll) October 12, 2022