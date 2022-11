Durante la mañana de este lunes, el presidente de la República, Gabriel Boric, en medio de una entrevista en el programa “Buenos Días a Todos” de TVN, explicó las razones de sus traslados en bicicleta hasta La Moneda.

En el programa, y tras ser consultado sobre la agenda que le esperaba en la comuna de Pudahuel, el presidente habló sobre una charla que le esperaba con personas mayores de esa localidad.

“Vamos a conversar con personas mayores, justamente para contarles el detalle de la reforma de pensiones“. Esto, “en compañía de la ministra del Trabajo, Jeanette Jara”, precisó el presidente.

Viaje en bicicleta de Boric: “Estaba con un exceso de peso”

Ante esta situación, el periodista Eduardo Fuentes, aludió a que “imagino presidente, que irá en auto y no en bicicleta hasta Pudahuel (..). El pique es mas o menos largo”.

Durante esa conversación, el motivo principal al que apuntó Boric sobre el uso de ese medio de transporte, fue que era una razón de salud, relacionado a triglicéridos altos.

“Me hice un examen de triglicéridos hace un tiempo, y los tenía muy altos. Por lo tanto, hay que cuidarse. Tengo 36 años, soy joven, estoy en momento aun de revertir esa curva. Estaba con un exceso de peso, aun con algo de sobrepeso. La vida sedentaria no ayuda a eso“, detalló.

Ante esto, el presidente señaló que decidió mentalizarse y a trotar 10 kilómetros diarios. “Es por eso que tengo una trotadora en la oficina y en la casa“, sostuvo el mandatario.

“El Gobierno tiene que estar en terreno”

Por otro lado, mientras comentaba el objetivo de su próxima visita a la comuna de Pudahuel, el mandatario expuso que “el Gobierno tiene que estar en terreno, no solamente en la oficina o en el estudio de televisión“.

“El gran pato Aguayo, el jefe de nuestra escolta, me ha dicho ‘la mejor seguridad es la que no se ve’. (..) No quiero ser disruptivo en esto, pero no quiero que mi presencia signifique una molestia para vecinos y vecinas”.

Respecto a lo anterior, la presencia del presidente en el Barrio Yungay ha traído consigo una mayor presencia de Carabineros en el sector, ante lo cual el mandatario señaló que, sin embargo, “la gran mayoría está agradecido“.