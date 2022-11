Francisco "Pancho" Orrego estaba prófugo de la justicia, por no presentarse para ser formalizado por un accidente de tránsito protagonizado en 2020. Según aseguró a BioBioChile, todo se trató de un error administrativo. No obstante, anunció una querella contra El Mostrador tras ser acusado falsamente de manejar en estado de ebriedad y sin licencia de conducir.

El abogado Francisco “Pancho” Orrego, conocido panelista de Sin Filtro y de Radio Agricultura, anunció una querella en medio de una polémica tras haber sido declarado prófugo de la justicia.

Según una publicación de El Mostrador, Orrego protagonizó un accidente de tránsito en la autopista Costanera Norte en septiembre de 2020.

De acuerdo a la publicación, el también vicepresidente de Renovación Nacional manejaba en estado de ebriedad y sin licencia, pese a que en la causa no aparecen estas imputaciones.

El problema es que pese a ser citado en dos ocasiones para ser formalizado por cuasidelito de lesiones graves, en grado de consumado, Orrego no se presentó a las audiencias.

Por lo anterior, se dictó una orden de detención en su contra. Y si bien funcionarios de la PDI lo fueron a buscar al departamento donde supuestamente registra domicilio, no pudo ser notificado, por lo que el 24 de enero de 2022 fue declarado en rebeldía.

Francisco “Pancho” Orrego anuncia querella contra El Mostrador

No obstante, en conversación con BioBioChile, el abogado desmintió haber ido conduciendo en estado de ebriedad y sin licencia. Incluso, adelantó que el próximo lunes presentará acciones judiciales en contra de El Mostrador.

“Yo el día lunes me voy a querellar contra El Mostrador, básicamente porque en ningún momento estuve manejando en estado de ebriedad y en ningún momento se me imputa, y eso es muy grave, sobre todo por la Ley Emilia, y en ningún momento estuve sin mi licencia de conducir”, sentenció.

“Fue un accidente que le pudo pasar a cualquier persona, pero como uno es una figura pública, esto repercute mucho más”, añadió.

De acuerdo a su versión, “iba en dirección a mi trabajo, y tuve un accidente de tránsito con una moto que me chocó por la parte posterior y a raíz de ese hecho, el motorista tuvo una fractura en la pierna”.

“La moto quedó incrustada en mi auto y el motorista pasó por encima de mi auto. Llamé a Carabineros inmediatamente y cuando llegó la ambulancia, él se fue al hospital y yo hice el procedimiento correspondiente, eso implica hacerme la alcoholemia en un centro asistencial”, relata.

“Esa alcoholemia arrojó 0,0, que es la primera mentira que indica El Mostrador, que yo estaba conduciendo en estado de ebriedad, eso es falso. Luego, El Mostrador indica que yo estaba conduciendo sin mi licencia de conducir, lo que también es falso, la estaba portando ese día”, asevera.

“El chico de la moto andaba sin licencia y sin permiso de circulación”, explica Orrego.

La notificación fallida que terminó con Orrego como “prófugo”

Asimismo, el abogado y vicepresidente de RN apuntó a un error administrativo, que resultó en que fuera declarado prófugo de la justicia por el accidente.

“Pensé que la causa iba a ser archivada por la Fiscalía, nunca me notificaron de nada y me enteré ayer por la prensa que había una orden de detención en mi contra por no haberme presentado a la audiencia de formalización en calidad de imputado por haber causado daños a raíz de este accidente”, indica Pancho Orrego.

“Yo me presenté voluntariamente hoy día, ya está levantada la orden de detención. De que estuve prófugo, sí, pero no concurrió por notificación fallida, porque nunca me enteré”, agrega.

“Intentaron notificarme dos veces en mi departamento, pero tenían mal anotada mi dirección. Nunca me enteré”, insistió.

En ese sentido, el reconocido panelista y defensor del sistema de AFP, asegura que la PDI concurrió a un departamento en Providencia, pese a que él tiene domicilio en la comuna de Santiago Centro.

La polémica al interior de RN

Tras conocerse la publicación de El Mostrador, al interior del conglomerado opositor se evidenció molestia con la actual directiva encabezada por el senador Francisco Chahuán, que hasta ahora ha guardado silencio al respecto.

De acuerdo a fuentes de BioBioChile, el abogado de la Universidad de Chile, ligado también al Instituto Libertad, mantiene estrechos vínculos con la actual Mesa, en particular con el diputado Diego Schalper, secretario general de la colectividad.

Así también, para nadie en RN es desconocida la cercanía con el expresidente de esa colectividad, Carlos Larraín, considerado su “padrino” político.

Incluso, de acuerdo a las mismas fuentes, el extimonel apadrina económicamente una organización estudiantil, la Centro Derecha Universitaria (CDU), donde uno de los fundadores es precisamente Orrego.

Por lo anterior, transcendidos señalaban que un grupo de militantes molestos con la situación evaluaban realizar una presentación al Tribunal Supremo exigiendo la suspensión del abogado.

En la interna apuntan a la directiva, recordando lo sucedido con Javier Molina, presidente de la Juventud de Renovación Nacional, a quien le pidieron la renuncia tras un accidente también en estado de ebriedad.

Esa vez, según relatan a BioBioChile, se hizo una reunión extraordinaria un día sábado para concretar su salida. Pero en este caso, se ha guardado silencio.

Cabe destacar que el estatuto interno señala claramente que “el Tribunal Supremo y los Tribunales Regionales del Partido podrán como medida preventiva, suspender en el ejercicio de sus derechos de afiliado a cualquier dirigente o militante involucrado o que hayan sido formalizados por algún crimen o simple delito”.

No obstante, según apuntó Pancho Orrego, “ellos se han dejado llevar mucho por lo que fue la nota de El Mostrador, sobre todo por el manejo en estado de ebriedad y que yo estaba manejando sin licencia, y eso es grave”.

“La causa de Javier Molina es bastante distinta a la mía. Yo tuve un accidente de tránsito, pero realicé todo el procedimiento correspondiente y la formalización en este caso muestra lesiones, en ningún caso manejo en estado de ebriedad”, puntualiza.

“Yo si estuviera en su lugar, también solicitaría la suspensión y la expulsión de un militante que anda sin licencia y en estado ebriedad manejando, más encima en un accidente de tránsito, pero como las imputaciones son falsas, ellos tendrán que determinar qué pasos van a seguir”, concluyó.