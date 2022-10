Frente a la esperada presentación de la reforma previsional por parte del Gobierno, que se llevará a cabo esta semana, diputados pertenecientes a la Comisión del Trabajo manifestaron su preocupación para llegar a acuerdos en un corto plazo.

El presidente de esta comisión y diputado de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, junto con esperar que esta reforma sea discutida en el Parlamento, realizó un llamado a todos los sectores políticos a ceder, ya que señaló que sería clave para poder lograr buenos acuerdos.

“Yo espero que definitivamente ya en la semana se ingrese el proyecto desde el Gobierno al Parlamento. Hago un llamado al Gobierno y a mis colegas, a que construyamos un acuerdo sobre la base que exista solidaridad en el sistema de pensiones, para mejorar las pensiones ahora y sostenerlas en el tiempo (…)”, manifestó el parlamentario.

También sostuvo que esté la libre elección del componente individual, o sea de la pensión de cada persona; y de que existan más recursos, siendo este el 6% adicional que se quiere implementar en la reforma.

Reforma previsional

Sobre este último, que ha generado mayor polémica, y mantiene las tensiones entre el oficialismo y la oposición, el diputado de la UDI, Henry Leal, expresó su preocupación por esta materia.

Esto, ya que sostuvo que no confía en que sea el Instituto de de Previsión Social el que gestione este fondo, ya que según el diputado este no habría pagado sus respectivas pensiones -correspondientes al mes de agosto- a miles de personas.

“Hay 300 mil adultos mayores que teniendo derecho no le han pagado, porque no escucharon el ente consultor, porque no difundieron. La plata está ahí (…)”, precisó el legislador.

Recordemos que la idea del Gobierno en su Consejo de Gabinete es dar inicio a un trabajo más territorial de los ministros, en medio de los intentos del Ejecutivo por lograr una tramitación expedita y no repetir lo que ha sido la Reforma Tributaria.