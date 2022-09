"No qué es lo que son los side letters", señaló la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, en pleno debate por el TPP11. Asimismo, dijo que no le corresponde entregar su opinión respecto al acuerdo económico que se encuentra actualmente en el Senado. Pero, ¿qué son las side letters?...

La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, dijo desconocer qué son las “side letters” en medio del debate sobre el TPP11.

Este jueves, la secretaria de Estado -quien se encuentra en Nueva York junto al presidente Boric- anunció que el presidente de la COP27 invito a Chile y Alemania a “cofacilitar la discusión en torno a pérdidas y daños”.

“Es un gran honor para mí poder aceptar esta invitación y ayudar a guiar esta discusión”, señaló.

En el mismo punto de prensa, la doctora en Física de la Atmósfera fue consultada respecto a la discusión del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11).

“No me voy a referir al tratado, porque no me corresponde. El Gobierno ya se pronunció de que no va a impedir las negociaciones que están en este momento en el Congreso”, sostuvo.

Tras ello, se le preguntó por la importancia de contar con las denominadas “side letters” o cartas bilaterales. “No qué es lo que son los side letters. (…) No me voy a pronunciar, porque ya se refirió el ministro Marcel al respecto”, dijo.

TPP11: ¿Qué son las side letters?

La última semana ha estado marcada por la tramitación del TPP11 en el Senado. El presidente Gabriel Boric recordó que este acuerdo económico no es parte de su programa de gobierno, pero que los parlamentarios tienen las atribuciones para ponerlo en tabla y votarlo.

Sin embargo, el ministro Mario Marcel anuncio que, en caso de aprobarse el polémico tratado en el Congreso, el Ejecutivo avanzará en un proyecto paralelo con las denominadas “side letters”.

¿Qué son las side letters? Según consigna Diario Financiero, se trata de “acuerdos bilaterales entre países signatarios de un acuerdo plurilateral, en que se acuerdan ciertas normas específicas entre dichos países”.

Esto puede “interpretar cierta norma del tratado, adecuarla a otra norma entre ellos, dejar sin efecto la aplicación de alguna norma u otra consideración entre ambas partes”.

Cabe recordar que el presidente Boric precisó que tienen algunas observaciones respecto a los mecanismos de solución de controversias que impone el TPP11.

En ese sentido, se se buscaría firmar cartas bilaterales con otros países del acuerdo para flexibilizar este ítem.