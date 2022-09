El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, se refirió a la posición de Chile Vamos en medio de los diálogos por una nueva Constitución.

Cabe recordar que la UDI, RN y Evópoli se bajaron de la reunión agendada para este jueves, asegurando que el Gobierno y el oficialismo buscan pautear el acuerdo. En ese sentido, piden que el Ejecutivo se reste de la mesa de trabajo que sostienen los partidos.

“Me da la impresión de que necesitaban más tiempo, no sé por qué no lo expresaron en la última reunión. Necesitaban más tiempo para ponerse de acuerdo, lo que yo creo que es lógico”, señaló Teillier en conversación con Tele13 Radio.

Eso sí, sostuvo que “no creo que estén en condiciones de echarse para atrás, es muy complejo. Han empeñado la palabra, lo han repetido muchas veces en todas las reuniones, así que creo que es su momento de ellos de reflexión”.

Asimismo, se refirió a las críticas que recibió la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, al hablar de presuntos acuerdos que ya se habrían tomado entre las diferentes tiendas.

La secretaria de Estado indicó que el órgano debe concretarse “obviamente con la participación de los mundos que se han puesto sobre la mesa, el mundo independiente, los pueblo originarios, más allá de la fórmula”.

“No veo qué es lo que haya dicho Camila Vallejo que no se haya conversado. Tal vez fue demasiado taxativa en decir, pero todos los acuerdos que hay están grabados. O sea, no veo que uno pudiera decir ‘mire me equivoqué, no es eso lo que dije"”, afirmó el timonel del PC.

En ese contexto, agregó que “falta precisar sobre las cuestiones que allí se plantearon. Falta avanzar más en detalle”.

Finalmente, aseveró que existe “buen clima” en los diálogos constitucionales. “Todos los partidos expresaron su voluntad, salvo uno que es el Partido Republicano, que dice que no está de acuerdo con nada de esto, pero igual tiene derecho a participar”, cerró.