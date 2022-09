Como una “equivocación”, fueron calificados los dichos de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, sobre los acuerdos para dar continuidad al proceso constituyente.

Recordemos que la secretaria de Estado destacó los puntos en los que hay consenso entre los partidos políticos, resaltando la incorporación de independientes y pueblos originarios.

“Como Gobierno estamos muy contentos por los consensos y resultados que están logrando los distintos partidos políticos, para que se cumpla la palabra empeñada”, dijo en La Moneda.

En ese sentido, valoró que el nuevo órgano constitucional “sea paritario, que sea electo, donde pueda participar evidentemente un comité de expertos acompañando el proceso, porque puede ayudar significativamente”.

Asimismo, agregó que este debe ser “obviamente con la participación de los mundos que se han puesto sobre la mesa, el mundo independiente, los pueblo originarios, más allá de la fórmula”.

RN desmintió acuerdo para nuevo proceso constituyente

Sin embargo, desde Chile Vamos desmintieron haber alcanzado un acuerdo para continuar con el proceso constitucional, e incluso acusaron al oficialismo de intentar “imponer” un curso de acción.

“Consideramos lamentables las declaraciones de ministros del Gobierno y personeros del oficialismo que buscan precipitar resultados, poniendo en riesgo las conversaciones y acuerdos en marcha”, acusaron en RN.

“No aceptamos que pretendan imponer un curso de acción y mucho menos torcer mezquinamente las conversaciones en marcha”, señalaron.

Rincón y Walker apuntan a “equivocación” de Vallejo

A las críticas se sumaron los senadores de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón y Matías Walker, quienes apuntaron a una “equivocación” de la ministra Vallejo.

“Yo creo que la vocera se equivocó porque no fue parte de las conversaciones y no se ha materializado todavía ningún acuerdo”, sostuvo Rincón.

“Este proceso está en desarrollo, está en construcción. Esperamos que junto con escuchar a los actores políticos y a la sociedad civil, se pueda arribar a un camino que nos permita tener esa buena nueva Constitución”, añadió.

En esa línea, Walker coincidió respecto a que “fueron un error las declaraciones de la ministra Vallejo por cuanto ayer no fue parte de estos primeros acuerdos ni el tema de los independientes ni el tema de los pueblos originarios, y eso generó una molestia”.

“Hubo cinco primeros acuerdos que tienen que ver con un nuevo proceso constituyente, con una nueva Constitución, con un órgano democráticamente elegido, que apruebe sus normas con voto obligatorio en el plebiscito de salida, y lo más importante: con una comisión de expertos y expertas que acompañe el proceso”, detalló.

Oficialismo y dichos de Vallejo: “Pudo haber cometido un error”

Mientras, el subjefe de la Bancada PPD-Independientes, Cristián Tapia, señaló que la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, es quien debe involucrarse en el tema.

“Yo creo que sí, (Vallejo) pudo haber cometido un error, la que tiene que estar hablando ahí lógicamente es la ministra de la Segpres, porque las aguas no están quietas”, dijo.

“La ministra Ana Lya Uriarte ha sido súper cauta cada vez que le han pedido una opinión, porque el Gobierno, insisto, no es como lo ha tratado de instalar la derecha, que se está entrometiendo en las decisiones”, acotó.

Gobierno insiste en la cautela

Precisamente, consultada al respecto, la ministra Uriarte se desmarcó de la polémica, insistiendo en el rol que el Gobierno asumió.

“El Gobierno no es prescindente en este proceso, está presente, pero no está negociando, no está llevando el diálogo, sino que estamos acompañando este proceso”.

Tras una reunión con parlamentarios de la DC, la secretaria de Estado reiteró el Ejecutivo ha tomado parte del diálogo, pero “no en el ánimo de pautear, ni de presionar, ni mucho menos de imponer visiones respecto de contenido de este acuerdo”.

“El acuerdo político al que lleguen las fuerzas políticas, avanzará en el sentido que el presidente del Senado y de la Cámara, como conductores de este diálogo, determinen”, sentenció.

“Hemos sido cuidados y respetuosos respecto del proceso de diálogo y esa ha sido y será nuestra conducta respecto de este proceso”, sentenció.