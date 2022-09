Actualmente, Chile es el único país en el hemisferio occidental que participa en el Programa de Exención de Visa (Visa Waiver), la que ha sido difícil de obtener para viajar a Estados Unidos en el último tiempo.

Cabe mencionar que son varios los chilenos y chilenas a los que se les ha cancelado la autorización de viaje electrónica (ESTA) en las últimas semanas. Esto se debe a que el Departamento de Seguridad de EEUU (DHS) está implementando un doble chequeo de los antecedentes.

Según consignó el Diario Financiero, desde la sección prensa de la embajada de ese país explicaron que los viajeros que postulan son objeto de una revisión exhaustiva antes de recibir su visa. Pero que el DHS implementó una nueva revisión: el cruce de datos con el Poder Judicial chileno, trámite que no se realizaba anteriormente.

No obstante, agregaron que: “lamentablemente, la información del Poder Judicial a la que DHS tiene acceso no distingue entre quienes enfrentan cargos penales, infracciones menores o demandas civiles. Como resultado, se ve obligado a tratar todas las infracciones de igual manera y denegar la postulación a una ESTA para cualquiera que aparece en los registros del Poder Judicial hasta que los postulantes puedan proporcionar la evidencia a través del proceso habitual de solicitud de visa y de entrevista donde demuestren que el delito o infracción citadas no son lo suficientemente severas como para descalificarlos de ser elegibles para recibir una visa”.

Programa de Visa Waiver

En esta línea, detallaron que están trabajando con el Gobierno de Chile “para mejorar el intercambio de la información fidedigna, precisa y oportuna sobre los antecedentes penales de los postulantes, de modo de que el proceso sea más eficiente y confiable para los chilenos que desean viajar a los Estados Unidos con fines legítimos”.

Este nuevo sistema de chequeo se da en el marco de un aumento de los casos de “turismo criminal” de chilenos hacia ese país y de la proliferación de bandas organizadas que viajan para cometer crímenes, usualmente atracos a mansiones, haciendo uso del programa de visa Waiver, según informó un contundente reportaje publicado por la revista Vanity Fair titulado Thieves in the Night (Ladrones en la noche).

Por otro lado, desde la embajada señalaron que “el gobierno de los Estados Unidos se mantiene comprometido en trabajar con sus socios del gobierno chileno para apoyar a que Chile continúe siendo miembro del Programa de Exención de Visa”.

Recordemos que la delegación del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional (DHS) y del Departamento de Estado de EE.UU. efectuó una visita a Chile entre el 25 y 29 octubre del año pasado, para evaluar la elegibilidad del país y su permanencia en el Programa de Exención de Visa (Visa Waiver).