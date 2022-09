El Presidente de la República, Gabriel Boric, encabezó el acto en La Moneda en conmemoración a los 49 años del Golpe de Estado, en cuya instancia se refirió también a la derrota del Apruebo en el plebiscito del domingo pasado y aprovechó de enviar un mensaje a los sectores que ponen en duda la continuidad del proceso constituyente.

En ese contexto, destacó la figura de Salvador Allende y a quienes aún se encuentran desaparecidos producto de la represión de la dictadura civico militar. “Tenemos un compromiso ético y político con ellos (…) ese compromiso del nunca más y avanzar en verdad, justicia y reparación”, subrayó.

Asimismo, aludió a los resultados del plebiscito del domingo pasado, en que el Rechazo a la propuesta de la Convención Constitucional obtuvo un triunfo aplastante. “A las divisiones vamos a responder con más democracia y nunca con menos, esa una de las lecciones que nos dejó el Presidente Salvador Allende”, señaló.

En tanto, envió un mensaje directo a los sectores políticos que ponen en duda la continuidad del proceso constituyente, cuya ruta se está negociando actualmente en el Congreso.

“Los resultado del plebiscito no son apropiables por nadie en particular. No cometan el error de creer que se haya rechazado el texto sea un rechazo a los cambios y transformaciones en Chile. Nosotros tenemos que trabajar unidos, por encontrarnos, pero como decía la ministra Tohá, ‘no cambiar no es una opción’ (…) La democracia toma su tiempo, pero estoy convencido de que durante nuestro periodo tendremos una Constitución de la que todos podamos sentirnos orgullosos”, remarcó.

Del mismo modo hizo un paralelo entre la conmemoración y los resultados del domingo pasado. “Yo confío firmemente en la sabiduría del pueblo y eso significa no ningunear las decisiones que toma el pueblo. A diferencia de hace 49 años, la derrota que sufrimos en las urnas quienes estábamos por el Apruebo fue una derrota democrática, a diferencia de hace 49 años, cuando fueron las armas, la violencia, la tración, la que pretendió imponerse”, aseguró.

“En la derrota se fortalecen las convicciones y nos ayuda a avanzar, con mucha decisión, con gradualidad, pero sin renunciar”, remarcó, dando importancia a necesidades urgentes como seguridad, costo de la vida, listas de espera en salud, falta de vivienda, en lo que son “las cosas sencillas del bienestar del pueblo”, tal como decía Allende.

La actividad en La Moneda cerró con un paseo por el Patio de los Cañones con fotos de memoria relativas al 11 de septiembre de 1973.

Posteriormente, algunas autoridades -entre los que se encontraban los ministros Montes y Jackson- salieron hasta la Plaza de la Constitucion, al exterior de Palacio, para rendir honores a la figura de Salvador Allende ubicada en ese lugar.

Allí se encontraban decenas de simpatizantes del Partido Socialista, que caminaron desde Morandé con Alameda para llevar ofrendas florales, entre los que estaban el secretario general del PS, Camilo Escalona; y el diputado Juan Santana, quienes en el lugar también reafirmaron el apoyo del partido a una nueva constitución.

Durante la jornada también preparan una gran marcha desde la Alameda con Manuel Rodriguez, que caminará hasta el cementerio general para continuar con los honores por la conmemoración de la muerte de Allende.