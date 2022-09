La idea de una nueva Convención para que redacte una nueva propuesta de Constitución está perdiendo fuerza al interior del Congreso.

Así lo dejaron en claro parlamentarios de oposición, que ya comenzaron a sincerar posturas frente al debate para establecer un mecanismo que permita continuar con el proceso constituyente.

Según publicó La Tercera, al menos desde la bancada que aglutina a senadores de Renovación Nacional e independientes, apuntan a una comisión de expertos.

“Nosotros dijimos que estamos dispuestos a trabajar en una nueva Constitución, pero soy partidario de que sea redactada por expertos. No debemos llamar a una votación. Por ningún motivo”, dijo el senador Juan Castro.

Esta postura es compartida además por otros senadores, como Manuel José Ossandón, María José Gatica, Carlos Kuschel, José García, Carmen Gloria Aravena y Kenneth Pugh.

“Esa es la posición mía y de varios senadores de Renovación Nacional. No hay ningún apuro. Tenemos que ser capaces de ver cómo elegimos esos expertos”, agregó Castro.

La propuesta de los senadores RN para comité de expertos

En ese sentido, la idea es que sean de preferencia abogados, los que podrían ser propuestos por cada cinco diputados o cada dos senadores, con lo cual habría 56 “expertos constituyentes”.

Carlos Kuschel, por su parte, destacó que “las mejores legislaciones que ha tenido nuestro país las han hecho sabios como don Andrés Bello o los expertos de la Constitución de 1980”.

La senadora Carmen Gloria Aravena, por otro lado, opinó que “escuchando a la ciudadanía, creo que una comisión de expertos es lo ideal. La Convención como la conocimos anteriormente no va a cuajar, la gente quedó muy desilusionada y tiene un costo muy alto”.

Aunque, algunos, como el senador Alejandro Kusanovic, se muestran incluso reticentes a continuar con el proceso constituyente.

“No soy partidario en este momento de crisis de seguir con el tema de la Constitución. Hay que abocarse a los temas por los que realmente protestó la gente, mejorar la salud, la educación, la jubilación, la seguridad pública y la vivienda”, criticó.

“Llevamos tres años y no hemos hecho nada. La gente sigue molesta. Las constituciones no van a resolver los problemas. No es el momento para aumentar la incertidumbre”, añadió.

La propuesta de los diputados RN

Entre los diputados de RN también hay propuestas rondando para elegir a los encargados de redactar una nueva Constitución.

Por ejemplo, el diputado Diego Schalper ha propuesto un “consejo constitucional” que reúna a distintos expertos, tanto del mundo político, como del Judicial y del académico.

Así, se reuniría a los integrantes de las comisiones de Constitución del Senado y de la Cámara, además de los ministros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, el titular de Justicia, un integrante del TC, además de rectores y decanos de facultades de Derecho, junto a 15 elegidos por sorteo.

Pero, según señala La Tercera, esta idea no ha sido bien acogida entre sus pares.

Desde la UDI, en tanto, su presidente, Javier Macaya, ha insistido en negociar un mecanismo para una nueva Constitución, en lo posible antes de las próximas elecciones presidenciales.

Algo en lo que coinciden desde el Partido Republicano, aunque apuntan a que el debate se desarrolle al interior del Congreso.