La diputada por la región de La Araucanía, Gloria Naveillan, renunció este miércoles al Partido Republicano y confirmó su ingreso al Partido de la Gente.

“Hoy presenté mi renuncia al Partido Republicano por una serie de motivos. La verdad es que más allá de los castigos infantiles que me han ido imponiendo durante todo este tiempo, de no poder almorzar con ellos, de no darme tiempo para participar en la Sala, de no poder usar los recursos del comité como camarógrafos, fotógrafos, etc, hay razones mucho más de fondo”, manifestó la parlamentaria.

Recordemos que en abril de este año, la bancada del Partido Republicano determinó marginar a la diputada Naveillan luego de ser la única integrante del colectivo en votar a favor del quinto retiro “universal”, yendo en contra de lo acordado.

Naveillan dijo que ingresó “al Partido Republicano para defender y escuchar a la gente, y para no ser más de lo mismo. Pasando el tiempo, esto ha sido más de lo mismo. Aquí hay liderazgo casi de secta, más que de partido político”.

“Acá la bancada de diputados actúa de acuerdo a las órdenes de los líderes, que son José Antonio Kast y Cristián Valenzuela, Rasputín para mí. Y lo que menos hacen es escuchar a la gente”, precisó la parlamentaria del distrito 22.

Diputada Gloria Naveillan se va a la bancada del Partido de la Gente

La diputada comentó además que “la decisión la tomé el domingo en la noche, una vez que tanto Rojo Edwards como José Antonio (Kast) dieron sus discursos, tratando de apropiarse de un triunfo y no entendiendo nada. Lo que pasó el domingo no fue el triunfo de ningún partido político, fue un triunfo de la gente”.

“Yo no estoy dispuesta a participar de una secta, yo aprecio y amo mi libertad. Hoy día soy una diputada independiente, me voy a la bancada del Partido de la Gente, porque debo pertenecer a una bancada y ellos sí han demostrado que escuchan a la gente”, señaló la parlamentaria.

Así también dijo que en el PDG “han demostrado que premian la libertad por sobre todo. Están aprendiendo, pero están haciendo las cosas bien”.

“Sigo siendo la misma Gloria Naveillan de siempre, valiente, decidida y deslenguada”, cerró la diputada.

Frente a la incorporación de Naveillan al PDG, el diputado Rubén Oyarzo, dijo que “en el Partido de la Gente estamos muy contentos, porque somos un partido con las puertas abiertas y recibimos a toda la gente que quiera hacer el bien para Chile”.

“Gloria Naveillan nos dará una gran mirada de todo lo que está pasando en la Macrozona, el terrorismo, la violencia rural, todo lo que está faltando para poder solucionar los problemas de seguridad que viven los habitantes de esa zona”, añadió Oyarzo.

Cabe mencionar que durante esta jornada, el Partido Republicano vivió varios cambios dentro de sus filas. Por una parte, Rojo Edwards dio un paso al costado como presidente del partido y, por otro lado, la renuncia administrativa de Cristóbal Urruticoechea como jefe de bancada en la Cámara de Diputados y Diputadas.