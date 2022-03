Izkia Siches, ministra del Interior, aseguró que su visita a La Araucanía implicará la "desescalada" del Estado de Excepción en la zona. De acuerdo a la secretaria de Estado, no sólo existe un problema de violencia en la región, sino también deudas que el Estado no ha sido capaz de resolver. "Nuestro país va a hacer todas las acciones para poner disponer el diálogo con todos aquellos que estén disponibles para avanzar en una paz duradera y efectiva", aseguró Siches, no descartando conversaciones con la CAM.