Gabriel Boric realizará su primer viaje oficial como Presidente de la República a Argentina, en una fecha que aún no se define. "Queremos hacer de éste no sólo un encuentro que tenga relación con el dinero", señaló el jefe de Estado, asegurando que el intercambio cultural será un tema relevante. Dentro de su política exterior, Boric criticó la creación de organismos como Prosur, catalogándolos de "ideológicos" y afirmando que no aportan en integración.