El abogado y político Hermógenes Pérez de Arce lamentó durante la jornada de este jueves la muerte de Lucía Hiriart, viuda del dictador Augusto Pinochet.

En medio de un contacto con Chilevisión Noticias, Pérez de Arce aseveró que “fue una gran mujer que acompañó a su marido activamente en sus casi 17 años de gobierno”.

Agregó que “políticamente yo me sentía muy afín a ella y en todo momento participó con las ideas que yo expresaba. Siempre me sentí muy interpretado por ella”, comentó.

“Ella era partidaria de las mismas ideas que yo, de una sociedad libre. Incluso en algún momento en que el gobierno del presidente Pinochet, había funcionarios que pedían que yo dejara de hacer comentarios de carácter económicos, por discrepar con algunas personas”, dijo.

“Yo seguí en esa línea y en ese momento recibí los apoyos de la señora Lucía en una conferencia del edificio Diego Portales. Siempre me sentí muy agradecido con ella al respecto”, señaló.

“Yo me sentía muy identificado con ella, porque participaba de las mismas ideas que yo divulgaba y defendía. En los 80, cuando el gobierno militar se desvió un poco de las ideas económicas que yo tenía, ella me apoyó mucho”, dijo

Por otra parte, Hermógenes Pérez de Arce señaló que “ella no tena una influencia decisiva en las políticas de gobierno, pero sí tenía opinión propia”, dejo respecto a Lucía Hiriart.

“En este momento me sorprendió la noticia, pero no tanto por el delicado estado en el que estaba. No hago sino lamentar el fallecimiento de una gran mujer que prestó grandes servicios al país”, finalizó.

Según confirmaron fuentes de Radio Bío Bío, el deceso se produjo a eso de las 15:00 horas en el departamento de su hijo, Marco Antonio Pinochet, en la comuna de Lo Barnechea, en la región Metropolitana.