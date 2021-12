Uno de los momentos más álgidos del último debate presidencial organizado por la Archi, fue el intercambio de palabras por la supuesta acusación de acoso en contra de Gabriel Boric.

Sin embargo, el tema está lejos de quedar cerrado entre ambos postulantes a La Moneda, aunque ahora el escenario es la red social Twitter.

Y es que durante la tarde, José Antonio Kast aludió al tema en un tuit, donde emplazó a su contendor a presentar una querella.

“Ayer, para desviar la atención, Gabriel Boric dijo que se iba a querellar en mi contra por enfrentarlo con la acusación de acoso sexual. Hoy, se arrepiente”, escribió.

“Si es mentira, que se querelle y que diga toda la verdad. Si es verdad, que confiese y pida perdón”, agregó.

Si se querella, pediremos que se cite a declarar a Gonzalo Winter, a Emilia Schneider, a Alondra Arellano y a todas las estructuras internas de Convergencia Social para que dejen de ocultar la verdad sobre este caso y revelen las presiones que existen. — José Antonio Kast Rist 🇨🇱 (@joseantoniokast) December 11, 2021

“Si se querella, pediremos que se cite a declarar a Gonzalo Winter, a Emilia Schneider, a Alondra Arellano y a todas las estructuras internas de Convergencia Social para que dejen de ocultar la verdad sobre este caso y revelen las presiones que existen”, advirtió Kast.

Su comentario generó la respuesta de Boric, quien reiteró su postura respecto a que no hay una denuncia por el tema, recordándole de paso su apoyo al dictador Augusto Pinochet.

“Un día se disculpa, al día siguiente insiste en la mentira: Yo no he acosado, no tengo denuncia por acoso, ni tengo nada que ocultar”, tuiteó el diputado por Magallanes.

“Que él siga haciendo la campaña más sucia desde el Sí a Pinochet en 1988 (que también apoyó). No caigamos en su juego”, pidió.

Un día se disculpa, al día siguiente insiste en la mentira:

Yo no he acosado, no tengo denuncia por acoso, ni tengo nada que ocultar. Que él siga haciendo la campaña más sucia desde el Sí a Pinochet en 1988 (que también apoyó). No caigamos en su juego. Juntos, seguimos! https://t.co/QCx1kmiTVx — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) December 11, 2021

Su comentario fue rápidamente contestado por el abaderado del Frente Social Cristiano, emplazándolo a que se encuentren en tribunales.

“Pinochet se murió hace 15 años. Te espero en Tribunales el lunes. Que declaren los testigos y que digan la verdad”, escribió en la red social.

“Basta de ocultamiento. Basta de presiones. No puede ser Presidente quien acosa sexualmente a las mujeres”, cerró.