Gabriel Boric, candidato a La Moneda y abanderado del pacto Apruebo Dignidad, conversó durante la mañana de hoy domingo con Radio Bío Bío Concepción, en el marco de su visita por la región de cara al balotaje de segunda vuelta.

“Hago un llamado a no confiarse, he estado arriba y abajo en las encuestas(…) Esta elección va a estar apretada más allá de lo que digan los sondeos”, comenzó el magallánico, consultado por su parecer respecto de la ubicación ganadora en que lo han dejado las consultas de Cadem y Pulso Ciudadano.

Sobre el emplazamiento que le hizo recientemente su adversario de no querer ir a debatir con él, Boric aseguró “es totalmente falso. José Antonio nos pidió no debatir las primeras semanas porque estaban arreglando su programa, pero tenemos debates confirmado en todos los canales y radios”.

“Fui a Pozo Almonte mientras él prefirió ir a Estados Unidos (…) Han desatado una campaña de fakenews y agravios propios de ellos, pero la gente me conoce, siempre he estado dispuesto a debatir”, aclaró.

Ley de indulto y “diferencia entre saqueo y protesta”

Una de las propuestas que ha destacado dentro de las del candidato es otorgar un indulto a los detenidos durante el denominado estallido social de octubre de 2019, al respecto, Boric afirmó “me ha tocado conocer muchos casos de jóvenes que llevan más de un año en prisión preventiva y eso es totalmente injusto. Espero que se resuelva pronto”.

“Hago una distinción entre saqueos y protestas, no valido los saqueos e incendios, creo que el camino es el diálogo y no la violencia. Defenderemos y cuidaremos a las pymes que lo han pasado mal por esto y también por la pandemia”, sostuvo. Agregó que “ahí no me pierdo, no me pierdo en la importancia de defender aquello”.

Fin al Neoliberalismo

Para los micrófonos de Radio Bío Bío, el frenteamplista definió el sistema Neoliberal como “la privatización de lo que debieran ser derechos sociales fundamentales y que no son propios del mercado, como la salud, la vivienda, las pensiones”.

Al respecto, y en concordancia con el discurso de su campaña, aseguró que “queremos construir garantías, independiente del lugar de nacimiento de las personas o el tamaño de sus billeteras”.

“Más allá de las cosas en que se han avanzado en cuanto a mayor acceso al consumo y mejoras de las tasas de mortalidad infantil, tenemos déficit de viviendas y pensiones bajas”, enfatizó.

Consultado por la forma en que llevará a cabo lo anterior, comentó sobre reducir en un 2% el presupuesto del próximo año, implementar una reforma tributaria para poder recaudar dineros y mejorar pensiones, de esta manera aumentarla en $ 250.000 para las personas jubiladas.

“Estos cambios no se hacen de la noche a la mañana, son cambios paulatinos”, dijo. Sostuvo también que ” doy garantía a todos que nosotros vamos a respetar todo lo ahorrado, no se utilizarán los fondos de pensiones para gastos fiscales, los países que lo han hecho son malos ejemplos, como el caso de Argentina”, manifestó.

Baja votación en Macrozona Sur

Según información proporcionada por Servel, durante la primera vuelta presidencial el candidato José Antonio Kast sobrepasó en votos al candidato Boric en las zonas de conflicto por territorios.

Al respecto, el magallánico declaró que la declaró que “el candidato interpretó de mejor manera de nosotros la incertidumbre, por eso es importante que estemos acá y que conversemos con las autoridades. No hay que menospreciar lo que siente la gente, en las campañas hay que escuchar el doble de lo que se habla”.

“Proponemos avanzar hacia la plurinacionalidad y la autonomía de los pueblos indígenas, el tema de la plurinacionalidad no se reduce en un terreno en especifico, va más allá de La Araucanía o provincia de Arauco”, añadió.

Respecto de la propuesta del candidato Kast, aseguró que él propone más violencia y represión, lo que significa continuar con las mismas medidas “y no creo que den resultados distintos”.

Asistencia a programa de Franco Parisi

Sobre su asistencia al programa “Bad Boys” del excandidato Franco Parisi, quien obtuvo tercera mayoría nacional en la pasada primera vuelta presidencial, Gabriel Boric dejó en duda presentarse.

Aseguró que se debe aclarar la supuesta reunión entre Kast y Parisi, a lo que sumó una crítica hacia el republicano, “le duró un día su defensa para las mujeres”. Esto último sobre lo que Kast dijo respecto de la pensión alimenticia que el excandidato debiera.

“Lo estamos evaluando con el equipo cuáles son las circunstancias, estoy disponible para conversar, son más de un millón de personas que confiaron en las propuestas de Parisi”, finalizó.

Escucha la entrevista a continuación.