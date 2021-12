A dos semanas del balotaje, el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, aparece con un 40% (+1pt) de las preferencias, mientras que el abanderado del Partido Republicano logra el 35% (+2pts). Además, el 25% no sabe, no responde o no votaría.

Según la encuesta Número 412 de Plaza Pública Cadem, correspondiente a la primera semana de diciembre, la proyección actual de segunda vuelta le da 53% al candidato del Frente Amplio vs 47% que alcanzaría el candidato del Partido Republicano, disminuyendo la diferencia con respecto a la semana anterior.

El aumento de Kast viene especialmente desde los hombres, entre 35 y 54 años, de clase media, en la región Metropolitana y que no votaron en el último plebiscito.

A su vez, Boric mejora su posición entre los votantes de Parisi, de 38% a 45% y en los de Provoste, de 61% a 70%, mientras que Kast mejora entre los votantes de Sichel, de 53% a 58%.

Expectativas: 53% cree que Boric será el próximo presidente

En cuanto a expectativas, 53% (+9pts) cree que Boric será el próximo presidente de Chile, frente al 35% (-6pts) que piensa que será Kast.

Finalmente, entre los atributos más relevantes, Gabriel Boric aparece liderando en “Conoce las necesidades de las personas” (56%), “es capaz de generar diálogo y acuerdos” (50%) y “tiene un buen programa de gobierno” (44%).

Mientras que Kast se queda con “es consecuente entre lo que dice y lo que hace” (48%), “cuenta con autoridad y liderazgo” (52%), “es sólido, claro y seguro en sus convicciones” (52%).

Revisa el estudio completo a continuación: