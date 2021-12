El candidato republicano, José Antonio Kast, volvió a desafiar a su rival frenteamplista Gabriel Boric a un debate, instándole a “que cumpla lo que él mismo planteó. Él en la primera vuelta dijo que estaba abierto a debatir si pasábamos a segunda vuelta. No sólo pasamos, pasamos primeros, y a diferencia de otros que pasan primero y no quieren debatir, nosotros sí queremos”.

En la misma oportunidad, se comprometió a presentar su programa de gobierno a más tardar este martes 7 de diciembre, sumando propuestas de todos los excandidatos que fueron a la primaria de Chile Vamos.

“Él en el día del cierre de la primera vuelta señaló con mucha fuerza que le iba a pedir a sus equipos que nos solicitaran debates en todos los temas, en todas las partes, en todos los lugares. Gabriel, estoy en Calama, mañana en Antofagasta. Si quieres debate aquí, aquí. Si tú vas a Concepción, voy a Concepción. Si tú vas a Punta Arenas, voy a Punta Arenas. Si tú vas a Arica, voy a Arica. Si quieres Santiago, Santiago. Pero no evadas los debates”, emplazó el representante del Frente Social Cristiano a su oponente de Apruebo Dignidad en un acto con el cual inauguró su campaña de segunda vuelta.

Asimismo, agregó que “la ciudadanía no se merece no conocer de primera fuente los planteamientos de cada uno de nosotros. La democracia se construye en base al diálogo y al voto informado, y si tú no quieres debatir, eso le hace mal a la democracia”.

“Mi invitación es que debatamos con altura de miras. El viernes me hubiera encantado estar contigo en el tema de las pymes, y optaste por otra situación. Te has bajado de otros debates, yo te invito a que aceptemos los debates a los que nos invitan los medios de comunicación, y si no quieres con medios de comunicación, hagamos entre los dos. Yo voy donde tú me invites”, añadió.

Las palabras del líder conservador llegan a 15 días del balotaje, presidencial, y horas después de que la encuesta Pulso Ciudadano revelara resultados que dan a su oponente el 42,2% de las preferencias, superándole por 13,9 puntos porcentuales.

Actualmente, Kast y Boric ya tienen encuentros agendados: uno con la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) y otro la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), además de una participación en el programa online “Bad Boys” del excandidato Franco Parisi.

Desde el domingo 5, además, se inicia el período legal de propaganda electoral, el que se extenderá hasta al próximo 16 de diciembre. Es decir, a tres días del balotaje.