"Cultiven la esperanza, no cultiven el odio, no cultiven el fanatismo”. Ese fue parte del mensaje entregado por el expresidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica, en medio de su aparición en la última franja electoral de la carta a La Moneda de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, coincidiendo con el cierre de las campañas de todos los candidatos presidenciales.

En el registro exhibido, se observa a Mujica recorriendo un campo y manejando un tractor, ocasión en la que inicia su alocución expresando “queridos chilenos, estamos en la frontera de un cambio de época. Sé que tienen que utilizar el bolígrafo, la Bic, van a tomar una decisión que de pronto pauta la suerte de futuras generaciones. Por eso vayan a votar”.

“Todos tienen un papel que cumplir, pero cultiven la esperanza, no cultiven el odio, no cultiven el fanatismo”, añadió el exjefe de Estado uruguayo.

En esa línea, Pepe Mujica manifestó que “Boric importa no sólo porque tiene la piel joven, tiene el coraje de tener utopía, de pensar en un mundo mejor y pienso en Boric y lo acompaño, no sólo por él, sino por la esperanza que tiene ese pueblo”.

“A votar, compañeros chilenos, y a votar por esperanza. ¡Arriba corazones, arriba compromiso!”, sentenció en el registro difundido este jueves.

Cierre de campaña

Gabriel Boric cerró su campaña en Casablanca, región de Valparaíso, enfatizando puntos claves de su programa de Gobierno, recordando que es parte de una generación “que salió a la calle para decir, en un primer lugar, que no siguieran lucrando con nuestros derechos”.

“A partir de esos momentos empezamos a converger desde distintos lugares territoriales, desde diferentes luchas. Empezó a madurar un proyecto político que hoy es representado en Apruebo Dignidad“, manifestó con orgullo, agregando que cuando se cometen errores en el pacto no “nos hacemos los lesos”.

“Estamos diciendo con mucha fuerza que vamos a terminar con las AFP, pero estamos diciendo a la vez que vamos a entregarle dignidad a las personas mayores que han trabajado durante toda una vida. Estamos diciendo con fuerza que vamos a terminar con el negocio de la salud, pero estamos diciendo que vamos a construir un sistema único que no discrimina entre ricos y pobres”, declaró.

“Se van a venir tiempos vertiginosos, muchas veces nos vamos a preguntar si estamos haciendo lo correcto y es en esos momentos donde siempre tenemos que volver a los principios que nos inspiran, estamos en política no para enriquecernos, no para entregar cargos públicos, estamos en política para entregarle dignidad al pueblo de Chile que lo merece, y esa convicción que es inclaudicable no la vamos a soltar”, cerró el diputado.