"Venimos a incluir, a abrazar, a construir un Estado que cuide y no abandone y esa tarea no va ser fácil", manifestó la carta de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, durante su cierre de campaña realizado este jueves en Casablanca, región de Valparaíso. En la instancia el candidato enfatizó en puntos claves de su programa, tales como medio ambiente, salud y pensiones, emplazando a su vez, a su contrincante José Antonio Kast, calificando - indirectamente - ciertas medidas del republicano como "discriminatorias".

El candidato presidencial Gabriel Boric cerró su campaña en Casablanca, región de Valparaíso, enfatizando puntos claves de su programa de Gobierno, recordando que es parte de una generación “que salió a la calle para decir, en un primer lugar, que no siguieran lucrando con nuestros derechos”.

“A partir de esos momentos empezamos a converger desde distintos lugares territoriales, desde diferentes luchas. Empezó a madurar un proyecto político que hoy es representado en Apruebo Dignidad“, manifestó con orgullo, agregando que cuando se cometen errores en el pacto no “nos hacemos los lesos”.

Recordó el lema de las movilizaciones de Aysén en 2012, “tu problema es mi problema”, relacionándolo con las protestas de los últimos años en Chile, mencionado las pensiones, salud, reconocimiento de pueblos originarios como también la lucha por el medio ambiente.

“No puede crecer un país que está fracturado”

“Estamos diciendo con mucha fuerza que vamos a terminar con las AFP, pero estamos diciendo a la vez que vamos a entregarle dignidad a las personas mayores que han trabajado durante toda una vida. Estamos diciendo con fuerza que vamos a terminar con el negocio de la salud, pero estamos diciendo que vamos a construir un sistema único que no discrimina entre ricos y pobres”, declaró.

Continuó ejemplificando en que “un país es como una bicicleta, si uno deja de pedalear, te caes”, por lo tanto, dijo que “es tremendamente importante que cambiemos para avanzar. Las transformaciones por las que estamos peleando, el construir un Estado que garantice derechos, dignidad, igualdad es la única manera de tener estabilidad, porque no puede crecer un país que está fracturado socialmente”.

En su discurso el candidato de Apruebo Dignidad aludió a su contrincante republicano, José Antonio Kast, apuntando a que “queremos Chile, pero queremos un Chile distinto, un Chile que no discrimina la pobreza, un Chile que mientras otras candidaturas prometen cerrar el Ministerio de La Mujer cerrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que prometen perseguir las ideas de izquierda, discriminar a las mujeres solteras, nosotros decimos ‘venimos a incluir, a abrazar, a construir un Estado que cuide y no abandone’ y esa tarea no va ser fácil”.

“Se van a venir tiempos vertiginosos, muchas veces nos vamos a preguntar si estamos haciendo lo correcto y es en esos momentos donde siempre tenemos que volver a los principios que nos inspiran, estamos en política no para enriquecernos, no para entregar cargos públicos, estamos en política para entregarle dignidad al pueblo de Chile que lo merece, y esa convicción que es inclaudicable no la vamos a soltar”, sentenció.

Escucha las declaraciones completas del candidato a continuación: