La mañana de este miércoles, se constituyó la comisión mixta que buscará resolver las discrepancias sobre el proyecto que permite un cuarto retiro de los ahorros previsionales.

Cabe recordar que esta instancia se conformó tras el rechazo de la iniciativa en el Senado. Si bien se hicieron esfuerzos por instalar la mesa de trabajo ayer, la acusación constitucional contra el presidente Piñera se tomó la agenda legislativa de la Cámara Alta.

La comisión está integrada por los diputados Marcelo Díaz (Unir), Karol Cariola (PC), Osvaldo Urrutia (UDI), Gonzalo Fuenzalida (RN) y Marcos Ilabaca (PS). En tanto, los senadores que dirán presente serán Pedro Araya (IND), Alfonso De Urresti (PS), Luz Ebensperger (UDI), Rodrigo Galilea (RN) y Francisco Huenchumilla (DC).

El diputado Marcelo Díaz (Unir) reiteró la necesidad de zanjar rápido las diferencias entre ambas cámaras. “Me parece que toda esta idea de postergar las decisiones simplemente parte de una estrategia dilatoria, porque a lo mejor algunos están pensando en cambiar su voto después de las elecciones”, señaló.

Por su parte, el senador Pedro Araya (IND) pidió flexibilidad a los diputados para poder avanzar en acuerdos. “Si queremos que exista cuarto retiro, nadie puede pretender que se mantengan las posiciones originales, tanto en el Senado como en la Cámara”, afirmó.

Usualmente, en la primera sesión de las comisiones mixtas sólo se elige al presidente y se fija un cronograma de trabajo. Sin embargo, en este caso se comenzarán a discutir temas de fondo de manera inmediata, viendo qué modificaciones se pueden hacer al proyecto para lograr concensos.

Según fuentes de Radio Bío Bío, los puntos que se pretende revisar son enfermedades catastróficas, impuestos, pensión de alimentos, rentas vitalicias, tope de UF, cuotas y “cerrojo” para nuevos rescates.

En ese sentido, algunas voces piden que el nuevo rescate de fondos se tramite hoy hasta su total despacho. A través de su cuenta de Twitter, la diputada Karol Cariola (PC) indicó que “los diputados de derecha y senadores” no quieren votar durante esta jornada.

Se ha constituido la comisión mixta del #CuartoRetiro10xCiento he pedido explícitamente q comencemos AHORA la tramitación hasta total despacho. Sin embargo, los diputados de derecha, y senadores han dicho que ellos no quieren votar hoy. Me parece inaceptable, q sigan retrasando.

— Karol Cariola Oliva (@KarolCariola) November 17, 2021