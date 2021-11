El diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, dio un punto de prensa, luego de exponer por más de 15 horas la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, donde indicó que fue un “gesto de solidaridad” hacia Giorgio Jackson.

Naranjo afirmó que realizó la extensa presentación para que Jackson pudiese votar y se aprobara la acusación, además le restó la importancia el llamado de diputados oficialistas de que lo llevarían a la Comisión de Ética de la Cámara.

“Lo que hice fue un gesto de solidaridad hacia él, para que estuviera presente en la votación, y así poder ganar la acusación constitucional (…) Si me quieren llevar a la Comisión de ética, por tener un gesto de solidaridad, es un honor”, indicó.

Además, Naranjo cuestionó que la defensa de Piñera no realizara la cuestión previa, asegurando que lo hicieron porque pensaron que la oposición no alcanzaría los votos, afirmando que su exposición es un “tapabocas” para el oficialismo.



“Estaban seguros que no íbamos a juntar los votos, es un tapabocas para ellos, que nos acusaron a nosotros de usar artimañas y maniobras distractivas para juntar los votos. Los que

han dado un pésimo ejemplo, que no han sido capaces de defender a su propio presidente, y lo que hizo hoy la defensa es cualquier cosa, ‘a lo que resulte"”, comentó.