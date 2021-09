Este miércoles se desarrolla el primer debate presidencial, organizado por nuestro medio asociado CNN Chile y Chilevisión, en el que participan Gabriel Boric, Sebastián Sichel, José Antonio Kast, Yasna Provoste y Eduardo Artés.

Quedaron fuera de la instancia Marco Enríquez-Ominami, por estar en cuarentena luego de un reciente viaje a México, y Franco Parisi, por no estar en Chile.

Revisa los pormenores en BioBioChile:

Minuto a minuto:

00:00 | Provoste y Kast viven un momento de tensión, en que ella lo acusa de ser “articulador de mentiras”.

23:55 | Kast a Artés: ¿votaría por Boric en segunda vuelta?

Boric no tiene programa antiimperialista ni por la superación de nuestra sociedad. Si eventualmente pasara a segunda vuelta y no nosotros, para apoyarlo, tendría que sumar elementos de nuestro programa.

23:48 | Boric pregunta a Kast. Le recuerda que fue dirigente estudiantil, concejal y cuatro veces diputado por la UDI, miembro de la franja del Sí, pero el candidato de la UDI y Piñera es Sichel. ¿A qué crees que se debe este reordenamiento en la derecha?

Kast: Me siento orgulloso de mi pasado y nunca he renegado, a diferencia de otros. Me retiré de la UDI porque no podía plantear a mis hijos que sería el camino correcto. No logro entender el derrotero de la UDI.

23:46 | Se inician las “preguntas cruzadas”, donde los candidatos podrán emplazar a otro, por sorteo.

23:37 | Sobre seguridad, Sichel plantea aumentar sueldos y dotación en las fuerzas de orden, con una policía especializada contra el narcotráfico. Artés indica que la solución policial a los problemas sociales y la delincuencia no dan resultados. Kast, en tanto, planea no seguir adelante con “la mala reforma” de Piñera, abogando por capacitación, equipamiento y respeto a las policías.

23:32 | A favor de despenalizar el aborto se encuentran Artés, Provoste y Boric. Provoste añade que su propuesta contempla un programa de educación para prevenir los abusos sexuales. Boric marca a Provoste que esa no es la postura de su partido, la DC.

23:27 | Sobre si creen que debe haber paridad en cargos de elección popular, altos cargos públicos y empresas privadas, Artés, Boric y Provoste se muestran a favor. Sichel marca diferencia en la paridad en elecciones: está a favor de presentar candidaturas pares, pero sin afectar los resultados en las urnas a favor de uno u otro sexo.

23:23 | Sólo Boric y Artés creen que hay que terminar con las isapres.

23:19 | Sobre salud. Provoste indica que puede existir un sistema privado de salud, pero hay que priorizar las listas de espera y fortalecer la salud pública y primaria.

Kast a favor del sistema público-privado actual, pero apunta a mejorar la salud pública a escala humana: física y mental.

Boric propone sistema único de salud. Un sistema universal sin distinción. Artés coincide con Boric.

Sichel plantea un plan universal de salud, con acceso a salud dental. Foco en hospitales del cáncer y terminar con las filas, ampliando horarios de atención a público.

23:17 | ¿Si fueran presidentes, pedirían perdón por violaciones a derechos humanos en Chile?

Boric y Sichel aseguraron que pedirían perdón. Kast, en tanto, dijo que pediría perdón a las víctimas violentadas por el vandalismo y reestablecer el respeto a Carabineros “Son una gran institución que no viola los derechos humanos”.

23:16 | Kast indica que hay que bajar impuestos para recuperar la economía.

23:11 | Ante la consulta de si el fiscal nacional, Jorge Abbott, debiera ser removido a raíz de los últimos cuestionamientos, sólo la candidata Yasna Provoste se mostró contraria a sacarlo.

23:10 | Provoste recuerda el rol de Sichel como presidente del BancoEstado, indicando que le dio la espalda a las pymes durante la crisis.

23:08 | Boric responde que reconoce sus errores y pidió disculpas por la situación de la polera. Emplazado nuevamente sobre reunión con terroristas, indicó: “paso”.

23:07 | Kast indica que la Convención no ha estado a la altura y reivindica su postura inicial de Rechazo y emplaza a la violencia que ejerció Boric, al reunirse con terroristas y mostrar una polera alusiva al asesinato de Jaime Guzmán.

22:59 | El segundo tema es gobernabilidad y política. ¿Por qué sería usted y no otro el presidente o presidenta para estos tiempos complejos?

Provoste critica que hay otros sectores que buscan hacer fracasar a la constituyente. Sichel indica que buscará arreglar los problemas concretos de las personas, apuntar a mayorías para lograr acuerdos, sin polarizaciones y ser el presidente de las pymes. Artés recuerda que la gente pidió cambios estructurales, como una asamblea constituyente, no una convención y dice que “todo anuncia un segundo levantamiento popular”. Boric afirma que son un proyecto colectivo, que escucha y recorre Chile, añadiendo que “espero ser un presidente que termine con menos poder que cuando empezó”. Kast asegura que se esforzará en que exista estado de derecho y progreso para salir adelante, eliminando la burocracia.

22:57 | Sichel indica ser un liberal y prefiere que no sea el Estado quien decida qué hacer con los recursos de las personas.

22:56 | Artés: “Lo que dice Kast es impresentable: Las AFP han hecho fraudes y es un sistema fracasado”. Añade que buscará eliminarlas.

22:54 | Kast se muestra a favor de las AFP diciendo que “este modelo ha cumplido con el objetivo” y que ningún otro sistema generaría esta rentabilidad.

22:52 | Boric emplaza a Sichel y apunta a cambiar el modelo, ya que una AFP estatal no sería la solución. Plante un sistema de seguridad social.

22:51 | Artés aboga por terminar con el sistema privado de administración de pensiones, pasando a un sistema con rol patronal y del Estado.

22:50 | Sichel menciona la necesidad de aumentar el ahorro a largo plazo y la solidaridad para mejorar pensiones.

22:49 | Kast emplaza a Boric a enfrentar el tema de la inflación asociada a los retiros de las AFP.

22:48 | Boric plantea como objetivo pensiones dignas que alcancen al menos al sueldo mínimo.

22:43 | El primer tema es Economía. Boric se muestra a favor del cuarto retiro. Sichel indica que no está de acuerdo con dicha medida. Artés indica que apoyo el cuarto retiro “sin letra chica”. Kast afirma que los retiros “son una mala política pública, pero se recurrió a ellos porque el Gobierno llegó tarde”. Provoste dice estar a favor del cuarto retiro “pensando principalmente en las mujeres” que perdieron empleos o no cuentan con el pago de pensiones alimenticias.

22:30 | Los conductores Mónica Rincón y Daniel Matamala dan la bienvenida a los participantes y destacan que el nuevo formato del debate privilegiará la interacción entre los candidatos.