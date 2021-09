Un tenso momento se vivió entre Yasna Provoste y Sebastián Sichel, luego que la candidata de Nuevo Pacto Social tildara de “lobbysta” a la carta de Chile Podemos Más, utilizando a Wikipedia como fuente para dicha afirmación, siendo refutada momentos más tarde.

Provoste, en el marco del primer debate presidencial organizado por nuestro medio asociado CNN Chile y Chilevisión, le consultó a Sichel si él aprobaría un impuesto a los súper ricos, luego de dejar entrever su cercanía con el mundo privado.

“Soy el único -salvo Eduardo (Artés) de acá- que ha trabajado mucho más tiempo en el mundo privado y me he sacado la mugre, y he pedido pega, que en el periodo público. Estoy muy orgulloso de eso”, señaló la carta de Chile Podemos Más.

Acto seguido, añadió que “jamás he hecho lobby, soy abogado”, a lo que Yasna Provoste retrucó “lo dice Wikipedia, por eso lo digo”, momento en que levantó una hoja con información.

“Qué buena información. Increíble que todavía Wikipedia sea una fuente confiable para una Senadora”, ironizó Sichel.

A ello, agregó que “como funciona Wikipedia, lo pudo haber escrito alguien de su comando“, en referencia a la expresidenta del Senado, mostrándose en contra de un impuesto a los súper ricos.