La jornada de este sábado 21 de agosto se realizó la Consulta Ciudadana para elegir al candidato presidencial de Unidad Constituyente, que saldrá de entre Yasna Provoste (DC), Paula Narváez (PS) y Carlos Maldonado (Partido Radical).

Sin embargo, en diversos puntos del país votantes acusaron problemas por padrón desactualizado, donde aparecían vinculados a partidos que no corresponden. Situación que se repitió en algunos casos durante las pasadas primarias de Chile Vamos y Apruebo Dignidad.

Respecto a este reclamo, el Servicio Electoral de Chile (Servel) informó cómo hacer la reclamación correspondiente.

Lo primero es solicitar un Certificado de Afiliación, lo que se puede hacer de manera presencial en las oficinas del Servel, o a través de la página web del servicio.

En caso de hacerlo digitalmente, se necesita la Clave Única correspondiente, o con una copia por ambos lados de la cédula de identidad.

Si en el certificado aparece afiliado a un partido político que desconozca, se puede interponer un reclamo en el Servel, usando la Clave Única o adjuntando una copia de la cédula de identidad.

Al ingresar se podrá hacer la reclamación por:

-Aparezco afiliado a un partido político al que no me inscribí voluntariamente

-No aparezco registrado en el partido en el que me afilié

-No ratifiqué mi militancia y aparezco afiliado a un partido político