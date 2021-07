El expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, se refirió a la actualidad política chilena, abordando temáticas como el estallido social, el inicio de la Convención Constitucional y su opinión sobre Sebastián Piñera.

En entrevista con diario La Segunda, el exjefe de Estado aseguró que no le sorprendieron las manifestaciones sociales que se vivieron en Chile desde el 18 de octubre de 2019.

“Acá no había semana que no vinieran 3 o 4 chilenos, mucho universitario, hablándome pestes, por las dificultades para pagar su carrera, todo eso. Y me daba cuenta que por un lado los números objetivos de Chile andaban fenómeno, en el contexto de América Latina, pero que se estaban confundiendo los números con el sentir de la gente de abajo. Yo creo que pagó el precio de no haber repartido a tiempo”, señaló al respecto.

En noviembre de aquel año, después de un acuerdo entre distintos sectores políticos, se acordó dar comienzo a un proceso constituyente que hoy tiene a 155 personas discutiendo sobre una nueva Carta Magna.

Sobre este proceso, Mujica planteó ciertos temores, entre ellos, que la Convención sea “una bolsa de gatos” y que “se quieran resolver todas las penurias del pueblo chileno con una Constitución”.

“Una Constitución es un programa, de grandes líneas y de objetivos, ¡no le pidamos más a la Constitución! Pero fue una cosa civilizada e inteligente dar esa salida para el encauzamiento de la crisis. En otro lado se arma un lío que (…) No sé, por ejemplo, esa contradicción la tiene Perú hoy, ese Parlamento de Perú, el gobierno que venga no sé cómo hace para gobernar con ese Parlamento, ¿verdad?”, comentó.

“Pepe” Mujica lideró Uruguay entre los años 2010 y 2015, por lo que tuvo relación con el actual presidente de Chile, Sebastián Piñera, en su primer mandato. “Yo lo respeto mucho, creo que es un hombre valioso, con su manera de pensar, tiene el defecto de ser demasiado rico y pertenecer a un mundo demasiado acomodado”, dijo sobre el Mandatario.

“Cada cual nace donde le toca. Pero no ha sido un presidente reaccionario, que se lleve a la gente por delante (…) Pero la historia no la cambian los caciques, la historia la cambia la fila india, los dirigentes sin fila india son como generales sin tropa, no pasa nada. La responsabilidad está en las organizaciones políticas”, añadió sobre la figura de Piñera.

Finalmente, sobre los candidatos de Apruebo Dignidad, Daniel Jadue (PC) y Gabriel Boric (FA), el expresidente expresó que “la izquierda se tiene que juntar con el centro en todas partes, porque el centro es mayoría. Y esta pelea se arregla en quién lleva el centro. Pero si soy mucho ‘bla bla’ y me creo el ombligo del mundo, me aparto del centro. El centro es vacilante y se inclina para un lado o para el otro. Y el problema eterno de la izquierda es la falta de unidad”.