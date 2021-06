El consumo de entrevistas y participación de política en los canales de la televisión chilena aumentó principalmente con dos hitos entre 2019 y 2021: durante el “estallido social”, entre octubre y diciembre de 2019, y en las cuarentenas, sobre todo cuando rige en la Metropolitana, desde marzo de 2020, hasta la fecha.

Quedó en evidencia con datos de Kantar IBOPE Media, empresa que hace estudios de medición de rating de canales de televisión que conoció, en exclusiva, BBCL.

Ello abrió la arista sobre si los políticos se han ganado un espacio en matinales u otros segmentos dedicados al área, que también aumentaron, sobre todo los fines de semana, y han reemplazado a la fallecida farándula nacional, cuyos personajes, poco a poco, perdieron el espacio ganado.

¿Los políticos reemplazaron a la farándula?

Por los datos de Kantar IBOPE Media y por lo visto en los matinales, la respuesta es sí.

Pero, para los congresistas, su protagonismo en matinales, no ha sido, como se dice, “miel sobre hojuelas”. Esto, porque la comisión de Ética de la Cámara Baja ha puesto “los puntos sobre las íes” en esta materia.

Más de una decena de parlamentarios han sido multados por participar en programas de TV, cuando deben estar en sesión y se han pasado de los 30 minutos de tiempo que tienen para participar de dichos espacios. Un récord.

Eso, abre otro debate, el costo versus el beneficio.

¿Les conviene más participar en matinales que ser multados? Al parecer, por lo visto, sí, aunque no lo reconocen.

Rating político

De acuerdo los datos aportados por Kantar Ibope Media, desde enero de 2019 hasta mayo de 2021, hay un significativo incremento del consumo o rating televisivo del género de política entre los meses de octubre y noviembre de 2019, donde se grafica que, desde los 3 puntos de rating en septiembre de ese año, se subió a 5.5 y 4.5, en los citados dos meses posteriores, coincidente con el periodo de agitación social y política.

Luego vino una disminución en diciembre de 2020, que perduró durante todo febrero y que revirtió en marzo de 2021, con la aparición en Chile de la pandemia.

Alza que se mantuvo durante todo el primer semestre del año pasado, en que el rating de política se mantuvo sobre los 5 puntos, algo inusual, pero que, hasta ahora, llegó para quedarse.

Es así que los peaks de sintonía han coincidido en pandemia con la implementación de las cuarentenas, donde el mayor rating se obtuvo en junio de 2020, en plena cuarentena.

En 2022, el peak estuvo en mayo con 5,4 puntos en promedio, que coincide con el último anuncio de cuarentena en la Metropolitana.

Ver gráfico de consumo de política:

Estrategia de canales

“Cuando se produjo el estallido social el discurso político prácticamente se duplicó respecto al panorama anterior. Los programas de debate político adoptaron mayor protagonismo por el interés de la ciudadanía en conocer soluciones a sus demandas sociales, y a ello se suma la estrategia de algunos canales de invitar a panelistas políticos”, dice Carolina Flores, country manager de Kantar IBOPE Media Chile.

Para explicar las cifras, Flores señala que en marzo de 2020 surgió un nuevo peak del interés ciudadano en política, reflejado en acontecimientos como el discurso del presidente Piñera, una vez que el Minsal confirmó el primer caso de covid-19 en Chile.

“Este hecho alcanzó un promedio histórico de 50 puntos de rating promedio, siendo el discurso más visto del presidente en su segundo mandato, emitido en cadena nacional”, destaca.

“Los acontecimientos de este año también han abierto la puerta a concentrar la pauta en temas políticos: de hecho, en marzo vimos cómo la franja electoral alcanzó 40 puntos de rating en promedio. En el corto plazo esta tendencia debería mantenerse estable”, cierra.

¿Farándula política?

Al menos once diputados y diputadas han sido multados por infringir el instructivo que regula la participación de éstos en medios de comunicación, como matinales, cuando deberían estar en actividad legislativa.

Seis de Renovación Nacional, uno de la UDI y 4 de oposición.

Eduardo Durán, Camilo Moran, Camila Flores, Andrés Celis, Jorge Durán y Tomás Fuentes (RN), Fidel Espinoza (PS), Gonzalo Winter (FA), Karol Cariola (PC), Joanna Pérez (DC) y Juan Fuenzalida (UDI).

El diputado Tomas Fuentes, quien, junto a su camarada de partido Jorge Durán, ha sido amonestado y se le ha multado con un 5% de un mes de su dieta parlamentaria, la más dura hasta ahora por ser reincidente, explica que su participación en matinales u otros programas de TV.

“No sabía que había un incremento (rating), lo que sí es evidente que si los matinales tienen paneles políticos es porque venden”, dice.

“Ahora, sobre asistir a ellos, no veo el problema. Uno no va a decir lo que uno quiere, sino que a responder lo que pregunta. Nunca he ido a uno o he escogido ir a uno para decir lo que me conviene. Es una oportunidad para servir a la ciudadanía”, agrega.

Por lo anterior, el diputado Fuentes confirma que acepta todas las invitaciones que le hacen.

Sobre si existe una especie de farándula política, reemplazo a lo existente, el mismo parlamentario dijo que “yo no voy a pelear, no voy a hacer farándula. Pero, cada vez que me invitan a un matinal voy a ir a plantear mis posturas en temas contingentes”.

En cuanto a las multas, el parlamentario oficialista dijo que en principio no sabía que su participación “al aire” en TV debían remitirse a 30 minutos segundos, incluyendo tandas comerciales. “Pensaba que no se sumaban al tiempo”, destaca.

En cuanto a la ponderación del costo o multas y el beneficio. Fuentes dice que “no lo veo así, tal vez para algunos la multa puede mucho o poco, pero creo la multa por tener la oportunidad de dar a conocer su opinión, obviamente, es beneficio es mucho mayor”.

“Ir a los programas no es jauja”

La diputada de la Federación Regional Verde Social (FRVS), Alejandra Sepúlveda, también multada por su aparición en matinales si cumplir la normativa explica a BBCL que “a partir del estallido social y la pandemia se nos ha abierto a los políticos la opción de no discutir los temas entre cuatro paredes, sino que hacerlo de cara a la ciudadanía. Eso ha sido importante para nosotros”.

En cuanto a si hay un reemplazo de la farándula por parte de políticos, Sepúlveda señala que “antes no manejaba mucho los matinales, pero ha sido importante hablar de contingencia, porque nosotros no hablamos de farándula, hablamos de los problemas y en mi caso, fundamentalmente, de los retiros y las pensiones”.

La congresista de FRVS es autora de los dos primeros retiros del 10% de las AFPs.

“Es importante que la gente sepa cómo estamos votando y qué piensa su representante. Yo no voy a la TV a hablar de la chimuchina del Congreso, sino que a debatir ideas”, destaca.

Sobre el costo-beneficio, Sepúlveda destaca que “nunca me he planteado esto en esos términos. Esa no es la idea. Por primera vez se nos permite a los políticos ir a la TV para decir lo que pasa en el Congreso. Antes, habías cortinas, pero hoy no, la gente sabe en vivo y en directo, lo que pasa en determinados proyectos. Ir a los programas no es jauja”.

La diputada Sepúlveda argumentará en su defensa ante la Comisión Ética que asistir a matinales, bajo su perspectiva, es parte de la funciones de representación en el Congreso.

Un razonamiento que podría llegar a ser un justificativo “probado en combate” por médicos, quienes lo usaron con éxito cuando el Ministerio los criticó por estar en los matinales y no en los hospitales.

“Trabajamos salvando vidas haciendo difusión”, dijeron entonces.