El abogado y constituyente electo por el distrito 8, Daniel Stingo, generó polémica la noche del domingo, luego de asegurar que los grandes acuerdos en la Convención Constitucional serán tomados por los sectores de la oposición.

Las declaraciones de Stingo fueron hechas durante un debate con otros constituyentes en el programa Estado Nacional de TVN, donde en una disputa con la también electa para la CC, Constanza Hube, le indicó que la derecha no ganó los votos necesarios para ser importante en el diálogo durante la redacción de la nueva carta magna.



“Los grandes acuerdos sí, pero los grandes acuerdos los vamos a poner nosotros, los que no somos de derecha, para que quede clarito, y no empecemos a dar vueltas. Aquí no ganó la derecha. La derecha estaba por el rechazo y entonces, como la derecha estaba por el rechazo, ahora está en minoría”, comentó Stingo a Hube a y a Carol Bown (constituyente electa por la UDI).

El abogado sostuvo que quienes ganaron están representando a las personas y que ellas fueron las que decidieron que la derecha tenga una minoría en la Convención Constitucional.

“Los que ganamos representamos a la gente, entonces conversar por supuesto, si quieren unirse a conversar de un solo sistema de salud público, si usted quiere un sistema privado de salud, va a perder (…) No pueden imponer nada al resto de los chilenos, porque ustedes perdieron, el 25 de octubre y ahora”, explicó.

“Vamos a conversar, pero hay ciertos mínimos, que la ciudadanía ya dijo”, añadió.

Un punto que fue apoyado por el constituyente electo por el distrito 9 y militante del Partido Socialista (PS), César Valenzuela, quien explicó que los candidatos presentan proyectos políticos y que esos son los que decide la ciudadanía.



“Presentamos una posición política al electorado y el electorado tomó una decisión”, acotó Valenzuela.

De los 155 integrantes que tendrá la Convención Constitucional, Chile Vamos logró sólo 37 escaños, por lo que no pudo alcanzar la meta de obtener 1/3 de los constituyentes, que le permitían vetar o bloquear cualquier contenido en la futura Constitución.