El candidato presidencial del Frente Amplio (FA), Gabriel Boric, aseguró que puede derrotar en la primaria presidencial a la carta del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, debido a que puede lograr una convocatoria más amplia.

Fue en entrevista con el programa Tolerancia Cero de CNN Chile, donde Boric fue consultado sobre por qué podría derrotar a Jadue en las primarias, considerando que el alcalde de Recoleta lo supera en todas las encuestas.

“Yo creo que puedo convocar a un mundo más allá de los convencidos (…) Creo que soy capaz de convocar a un mundo más amplio y para ganar la elección presidencial se requiere un mundo más amplio, de solo los que estamos en el pacto Apruebo Dignidad”, sostuvo.

Consultado sobre si podría beneficiarse de un supuesto anticomunismo que existe en Chile, Boric lo descartó de plano, afirmando que es algo que existe más en los medios de comunicación que en el “pueblo de Chile”.

“El fantasma del anticomunismo es algo que ronda en los medios tradicionales y no en el pueblo de Chile y no voy a utilizar ni me voy a colgar de un supuesto anticomunismo para tratar de ganar la primaria”, expresó.