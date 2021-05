Luego que Heraldo Muñoz (PPD) bajara su candidatura presidencial para apoyar a Paula Narvéz, candidata del Partido Socialista, los senadores Jaime Quintana y Loreto Carvajal —ambos PPD— declararon que, pese al apoyo de su partido a la candidata del PS, ellos están a favor de Yasna Provoste.

Fue primero Quintana quien se refirió a lo anterior, refiriéndose primero sobre la candidatura de Heraldo: “De Heraldo Muñoz justamente es una muestra de generosidad, de compromiso, de propuestas que él ha formulado para todo el país, pero aquí se requiere el apoyo más amplio, la unidad más amplia de la oposición”.

“Hay que destacar el gesto, la decisión de la senadora Ximena Rincón. Nosotros, muchos colegas, de manera muy transversal, seguimos creyendo… Yasna Provoste reúne todas las condiciones para representar transversalmente al mundo progresista, de la centro izquierda (…), a todos estos sectores que lamentablemente han estado dispersos durante el último tiempo”, señaló.

Por su parte, la senadora Loreto Carvajal lamentó la renuncia a la carrera presidencial de Muñoz, “a quienes apoyamos de manera abierta y pública. Yo me sumé a su campaña y lo apoyé, pero ante la decisión que se ha tomado —y dicho sea de paso, los que adherimos a la campaña de Heraldo no fuimos consultados—, creemos necesario hoy entender, que ante un liderazgo femenino como el de Paula Narváez y Yasna Provoste, yo no tengo ninguna duda de que ambas son tremendas liderezas, tremendas candidatas, pero en lo personal es lo mismo que ha señalado el senador Quintana”.

“Nosotros entendemos que un liderazgo como el de Yasna Provoste no solo tiene sintonía mayoritaria en la ciudadanía, no solo por la fotografía de las encuestas, sino por el compromiso que ella asumió siendo presidenta del Senado, donde ha dado estabilidad y gobernabilidad frente a un Ejecutivo derrotado”, aseguró.

Finalmente, dijo que “ante la eventualidad de Paula Narváez como candidata y Yasna Provoste, yo apoyo a Yasna Provoste”.

Cabe precisar que durante la tarde de este miércoles se espera que la senadora Yasna Provoste emita algún tipo de declaración.