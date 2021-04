La mañana de este martes, en una sesión de la Cámara, la diputada Pamela Jiles (PH) le propuso un acuerdo al Gobierno en el marco de la discusión del proyecto de tercer retiro de fondos de AFP.

“Mi única ambición es salvar a mi pueblo que sufre. Pues bien, seamos prácticos entonces: le digo desde aquí al desgobierno, a Piñera y sus secuaces, que me comprometo a no presentar mi candidatura a ninguna elección presidencial si el Ejecutivo patrocina nuestro tercer retiro y por cierto no lo lleva al Tribunal Constitucional”, dijo.

“Piñera tiene en sus manos eso que lo obsesiona, sacarme de la carrera presidencial (…) interpongo mi cuerpa para salvar del dolor a mis nietos, le pongo precio a mi cabeza, jaque al rey”, añadió.

En su alocución, la legisladora también acusó que el segundo piso de La Moneda está “más preocupado” de salvar a las AFP y de su alza en las encuestas.

Además, criticó que su posición en los sondeos y su rol en la crisis sean el motor de los ataques del oficialismo en contra de su pareja, Pablo Maltés, quien actualmente corre como candidato a la gobernación metropolitana.

Sumado a lo anterior, Jiles aseveró que Piñera presiona a sus propios parlamentarios para que voten en contra del tercer retiro “usando el argumento que su aprobación me haría subir aún más en las encuestas presidenciales”.

De acuerdo a la última encuesta Cadem, válida por la segunda semana de abril, la legisladora humanista lidera la intención de voto con un 20%, seguida por Joaquín Lavín (UDI, 14%) y Daniel Jadue (PC, 11%).

