El candidato independiente a la Convención Constitucional por el distrito 11, Henry Boys, fue motivo de debate y críticas en redes sociales, tras asegurar que proscribiría al Partido Comunista y su rechazo a que obreros sean legisladores.

Durante el programa Aquí se Debate de CNN Chile, Boys aseguró que cambiaría los requisitos para ser diputado, aumentado las exigencias y también la edad para postularse al Congreso.

“A mí lo que me indigna es que a un diputado que no tiene, por ejemplo, cuarto medio, o no tiene 23 o 25 años, le paguen $5 millones o $6 millones, y una persona que se sacó la mugre para ser secretaria, gane $800 mil y se levante a las 8 de la mañana y llegue a las 8 de la tarde. Ahí hay una desigualdad muy profunda que pasa por la Constitución: tenemos que subir los requisitos para ejercer cargos públicos”, comentó.

En la misma línea y al ser consultado sobre qué le parece que un obrero sea diputado o senador, afirmó que “le faltan competencias técnicas para ejercer bien un cargo parlamentario”.

“Si da una prueba donde demuestra tener más conocimientos que los necesarios para ejercer el cargo, ningún problema, pero por lo menos hagamos una prueba de conocimientos, no puede ser que haya un Florcita Motuda en el Parlamento (…) no puede ser que haya una Pamela Jiles que se dedica a hablarle a la galucha”, añadió.

#AquíSeDebateCNN | Henry Boys (D11) proscribiría al PC: "Parte del ideario del marxismo es pasar a llevar los derechos individuales y la democracia misma. No se puede permitir que participen en procesos democráticos"@tv_monica https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/YmnuFYIqXq — CNN Chile (@CNNChile) April 13, 2021

Contra el Partido Comunista

Otro punto en que causó controversia Henry Boys, fue cuando se le preguntó sobre si proscribiría al Partido Comunista, a lo que contestó “absolutamente”.

“Cualquier partido que use la violencia o medios totalitarios, que quiera acceder al poder por vía totalitaria, para imponer un sistema (…) Yo feliz lo proscribiría” agregó, mencionado al Partido Comunista y al Partido Nazi en Alemania.

Boys aseguró que se debe eliminar el marxismo, porque dentro de su ideario está “pasar a llevar los derechos individuales y la democracia misma“.

“Como ellos propugnan la violencia, atentan contra el derecho a propiedad, atentan contra la familia, el derecho de sus padres a educar a sus hijos, entra tantas otras cosas valiosas, es que no se puede permitir que ellos participen de los procesos democráticos porque aniquilan la democracia”, expuso.

Las declaraciones de Boys causaron molestia en militantes del PC, incluso la diputada de ese partido, Carmen Hertz, afirmó que el candidato es un “ridículo y patético”.