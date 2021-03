La directiva de la UDI pidió este lunes que la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, renunciara a su cupo al interior de la mesa social covid, tras sus dichos donde califica de “infelices” al Gobierno.

Fue la vicepresidenta del partido, María José Hoffmann, junto al presidente Javier Macaya, quienes indicaron que Siches debe dar un paso al costado de la mesa social y que se debe asignar otro representante del Colegio Médico que genere “la confianza tan requerida”.

“No es aceptable que una persona lleve sus problemas personales o sus tendencias ideológicas y ponga en riesgo el manejo de la pandemia, le aconsejamos que dé un paso al lado de la mesa social, y podamos tener una persona que tenga un discurso adentro y un discurso afuera”, sostuvo Hoffmann.

Igualmente, la diputada indicó que no piden la renuncia de Siches a la presidencia del Colmed, pero la acusaron de llevar sus problemas personales e ideológicos a la mesa social covid.

“Nosotros respetamos la autonomía del Colegio Médico, pero sí nos parece que una persona que tiene un discurso privado y público, que lleva sus problemas ideológicos y sus problemas personales, creo que pone en riesgo el manejo de la pandemia”, expuso.

Coletazos en el Colmed

Las críticas contra Siches también han venido desde el interior del Colegio Médico, donde el doctor Renato Acuña, su rival en las elecciones de diciembre pasado, cuestionó sus críticas al Gobierno.

Según consigna el portal El Líbero, Acuña pidió que la presidenta del Colmed reconociera que “sus palabras fueron inapropiadas” y que se aclare si se trató de una frase de la mesa directiva, o de la misma Siches.

“Uno debe mantener un lenguaje y un respeto por las instituciones y en este caso se perdió todo eso. Eso está bien en otro ambiente, como un asado con amigos. Ahí uno puede tener ese tipo de expresiones. Esto es una falta de respeto y la verdad es que no se entiende si esto fue un chiste o no fue chiste”, indicó.

En la misma línea, Acuña cuestionó que durante la entrevista al podcast La Cosa Nostra, Siches dijera “me fui de lengua, me van a retar, pero bueno: ya estoy de prenatal”.

“Yo no me pongo en la cabeza de la doctora Siches porque eso es complejo, pero ella hace la entrevista como medio en broma y en serio, diciendo que esto es parte de su embarazo. No sé si una mujer cuando está embarazada tiene derecho a decir cosas que no corresponden. No me atrevería a decir lo que ella debería hacer, pero creo que sería un buen gesto a nombre del Colegio Médico que ella reconociera que fueron inapropiadas sus palabras”, señaló.