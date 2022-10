Este sábado Irán atraviesa una nueva jornada de protestas en el marco del malestar social por la muerte de la joven Mahsa Amini, que perdió la vida a manos de las autoridades por usar mal el velo.

Así, hoy, las movilizaciones en el país islámico entran en su cuarta semana luego de tres días sin manifestaciones.

El miércoles fue festivo y el jueves junto al viernes son el fin de semana en el país persa.

De esta manera la semana iraní comenzó con llamadas a movilizaciones por parte de centros universitarios y activistas.

En los alrededores de la prestigiosa Universidad de Sharif de Teherán pequeños grupos de jóvenes y mujeres sin velo se arremolinaron en esquinas desde las que lanzaban eslóganes, en medio de una fuerte presencia policial, con docenas de antidisturbios por la zona.

“¡Apóyennos, apóyennos policía!”, gritaba una mujer que no llevaba velo en las inmediaciones del centro universitario a los agentes antidisturbios presentes para que se uniesen a los manifestantes.

En un tenso ambiente, algunas personas discutían con policías, mientras los primeros gases lacrimógenos comenzaban a oscurecer las calles.

“Muerte a la República Islámica”, gritó un grupo de jóvenes en una calle lateral de la universidad, a lo que añadieron “República Islámica no te queremos, no te queremos”.

Un hombre le gritó “no tienen honor” a los agentes, mientas varias de las tiendas de la zona tenían las persianas medio bajadas.

También se escucharon disparos, pero para EFE no fue posible distinguir de qué tipo.

Además, muchos conductores hicieron sonar sus bocinas eléctricas por la zona, en una muestra de apoyo a las protestas.

La Universidad Tecnológica de Sharif fue escenario el domingo de fuertes choques con las fuerzas de seguridad, lo que llevó a las autoridades a suspender las clases presenciales, a pesar de lo cual sus estudiantes habían anunciado una protesta hoy.

