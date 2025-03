El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, le confirmó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que está listo para hacer efectiva la tregua parcial que ponga fin a los ataques contra infraestructura energética.

A través de sus redes sociales, el mandatario ucraniano señaló haber tenido una conversación “positiva, muy sustancial y franca” con el presidente de EE.UU.

“Acordamos que Ucrania y Estados Unidos deben seguir trabajando juntos para lograr un fin real de la guerra y una paz duradera”, dijo, agregando que confía en lograr una paz duradera este año.

“El presidente Trump compartió detalles de su conversación con Putin y los temas clave abordados. Uno de los primeros pasos para el fin total de la guerra puede ser el cese de los ataques a la energía y otras infraestructuras civiles”, mencionó.

I had a positive, very substantive, and frank conversation with President of the United States Donald Trump @POTUS. I thanked him for a good and productive start to the work of the Ukrainian and American teams in Jeddah on March 11—this meeting of the teams significantly helped… pic.twitter.com/JFBd5EeIkg

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 19, 2025