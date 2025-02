Inició el juicio contra el cirujano francés Joël Le Scouarnec -que ya cumple una condena de 15 años de cárcel por abusos a menores- acusado de agredir sexualmente de casi 300 pacientes, la mayoría de ellos niños, a lo largo de varias décadas.

Le Scouarnec, de 74 años, que siguió ejerciendo la medicina a pesar de haber sido condenado en 2005 por posesión de imágenes de abusos a menores y de las repetidas advertencias de sus colegas, se enfrenta a 20 años más de cárcel si es declarado culpable.

“He hecho cosas horribles”, admitió Le Scouarnec el lunes tras la apertura del juicio, añadiendo que es “perfectamente consciente de que estas heridas no pueden borrarse ni curarse”.

Celebrado en el Tribunal Penal de Morbihan, en Bretaña, el nuevo juicio se centra en las acusaciones sobre que Le Scouarnec agredió sexualmente o violó a 299 pacientes, principalmente mientras estaban bajo anestesia general, entre 1989 y 2014. De las víctimas, 256 eran menores de 15 años y la más joven apenas tenía un año.

Le Scouarnec fue condenado por primera vez en 2020 por abusar de cuatro niños, entre ellos dos de sus sobrinas. Sin embargo, su capacidad para seguir ejerciendo la medicina hasta su jubilación -pese a las primeras alertas rojas- ha provocado duras críticas a los organismos reguladores médicos de Francia, en particular a la Orden de Médicos, que ahora es parte civil en el caso.

“¿Cuántos sabían que era un pedófilo y le dejaron ejercer la medicina?”, preguntó una víctima a AFP. “Lo sabían y no hicieron nada”.

Cirujano francés “describía cirugías con metáforas sexuales”

Le Scouarnec fue señalado por el FBI en 2004 por acceder a imágenes de abusos a menores en internet mientras trabajaba en Lorient, ciudad de Bretaña. Un año después, un tribunal francés lo condenó a cuatro meses de prisión en suspenso. Para entonces, ya se había trasladado a una ciudad situada a 20 kilómetros, en Quimperlé, donde fue acogido como un cirujano muy necesario.

El psiquiatra Thierry Bonvalot, que trabajaba con Le Scouarnec en el hospital local, se mostró preocupado en 2006 tras conocer su condena.

“Describía la cirugía con tantas metáforas sexuales que me quedé estupefacto. Admitió que había sido condenado por pornografía infantil“, explica Bonvalot a AFP.

“Me di cuenta de que era peligroso y le pedí que dimitiera. Se negó“, subrayó.

Bonvalot escribió a la Orden de Médicos, que regula la profesión médica en Francia, cuestionando la capacidad de Le Scouarnec “para permanecer completamente tranquilo cuando trata a niños pequeños” en vista de su “pasado legal”.

Sin embargo, no se tomó ninguna medida. En cambio, el hospital ascendió a Le Scouarnec a jefe de cirugía y el director lo describió como un médico “serio y competente” con “excelentes relaciones tanto con los pacientes y sus familias como con el personal”.

En 2007 llegó al Ministerio de Sanidad un informe que cuestionaba su aptitud moral para ejercer la medicina, tras la “preocupante” muerte de un paciente en su mesa de operaciones.

No obstante, debido a una remodelación del Gobierno, no se tomó ninguna medida. Le Scouarnec siguió trabajando en Bretaña antes de trasladarse a Jonzac, en el suroeste de Francia, en 2008, donde permaneció hasta su jubilación en 2017.

No fue hasta 2017, cuando una niña de 6 años lo acusó de violación, que la Policía descubrió extensos diarios que detallaban décadas de abusos.

Críticas por inacción de la Orden de Médicos tras caso de cirujano francés

La Orden de Médicos se enfrenta a crecientes críticas por no haber actuado ante las primeras advertencias sobre Le Scouarnec. Víctimas y asociaciones médicas han tachado de temeraria la inacción de la organización.

“Creemos que la constitución de una parte civil es ilegítima e irresponsable, por no decir insultante, a la vista de la inacción de la Orden de Médicos desde 2006”, afirmó un grupo de sindicatos y asociaciones de médicos en un comunicado previo al juicio.

La Orden, que no aceptó la petición de France 24 de hablar del caso, dijo que “reservará sus comentarios para el momento de la vista”.

En otro comunicado, se comprometió a luchar contra la violencia sexual en la medicina.

“En los últimos años, el Colegio de Médicos ha emprendido reformas para reforzar la vigilancia y la coordinación con la justicia. Este tipo de actos no deberían haber ocurrido nunca y no deben volver a ocurrir“, afirmó.

Sin embargo, un informe de 2019 del Tribunal de Cuentas concluyó que la organización no gestionó los casos de mala conducta sexual “con suficiente rigor”.

Entre 2014 y 2017, el 43% de las denuncias fueron desestimadas y solo el 12% condujeron a la inhabilitación.

Los médicos “no pueden ser neutrales”

El caso ha reavivado las peticiones de reformar los códigos de ética médica franceses que, según los críticos, disuaden a los médicos de denunciar los abusos. Los que denuncian se arriesgan a consecuencias legales por violar las normas de “fraternidad” profesional.

“Se han dado casos de profesionales que han denunciado un delito y luego han sido demandados por violar la solidaridad profesional. Esto tiene que acabar. Hay que proteger a los médicos que denuncian agresiones sexuales“, declaró el Dr. Gilles Lazimi, médico generalista y miembro del Alto Consejo para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

La Comisión Independiente sobre el Incesto y la Violencia Sexual contra los Niños ha pedido reformas en repetidas ocasiones, advirtiendo en 2022 y en 2024 que los médicos que denuncian abusos corren el riesgo de sufrir represalias profesionales.

La comisión también instó a aclarar “la obligación de los médicos de denunciar a los niños víctimas de violencia sexual”.

“Un médico no puede ser neutral. No puede permanecer en silencio, no puede dejar de actuar. Si permanece en silencio, está necesariamente del lado del agresor”, dijo Lazimi.

Se espera que el juicio dure varias semanas, y es probable que el veredicto tenga implicaciones de gran alcance para el marco regulador de la medicina francesa.