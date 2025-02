Autor es un afgano que pidió asilo: lo que se sabe del segundo atropello masivo en 2 meses en Alemania

Conmoción ha generado el atropello masivo registrado este jueves en el centro de la ciudad de Múnich, Alemania, que ha dejado cerca de 30 heridos de diversa consideración, entre ellos niños. Se trata del segundo hecho de este tipo en menos de dos meses en el país europeo.

“Alrededor de 28 heridos están siendo atendidos por los servicios de emergencia. Todavía no tenemos información sobre la gravedad de las heridas”, comunicó esta mañana la Policía de la capital bávara.

A su vez, confirmaron que fue detenido en el lugar el autor de este grave incidente que afectó a un grupo de manifestantes sindicales. Según las autoridades, fue identificado como un afgano de 24 años, conocido por la Policía, entre otras cosas, por robos y tráfico de drogas.

Según las diligencias, el sujeto sería un solicitante de asilo que llegó a Alemania en 2016. Las autoridades germanas rechazaron darle protección, aunque no se había emitido contra él una orden de expulsión del país.

Contaba con antecedentes policiales relacionados con estupefacientes y hurtos y, según el semanario Der Spiegel, había realizado publicaciones de índole islamista en sus redes sociales.

Si bien las autoridades no se han pronunciado aún sobre una posible motivación detrás del atropello masivo, el primer ministro del estado federado de Baviera, Markus Söder, afirmó ante la prensa que “presumiblemente se trata de un atentado”.

De acuerdo con el portavoz de la Policía de Múnich, el hombre condujo un vehículo Mini Cooper por detrás de la manifestación, tras evadir a los coches policiales que escoltaban la marcha, embistiendo así a las personas que se encontraban en la cola del grupo.

Posteriormente, los uniformados dispararon contra el coche, logrando la captura del individuo, aunque sin precisar si resultó o no herido.

🇩🇪In Munich (Germany), a Mini Cooper rammed people during a demonstration by the service workers' union – Ver.di. At least 15 people were injured. The driver was detained, it is reported that he is a native of Afghanistan. pic.twitter.com/xqpm6F3Cb2

— The world is patriots.🇺🇸🇷🇺 (@bertalanzoli) February 13, 2025