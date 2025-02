El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, mantuvo este miércoles una conversación con el mandatario de EE.UU, Donald Trump, en la que abordaron los próximos pasos conjuntos para detener la guerra y lograr “una paz duradera y sólida”, minutos después de que el jefe de la Casa Blanca hablara con el presidente ruso Vladímir Putin.

“Como dijo el presidente Trump, hagámoslo”, afirmó Zelenski en sus redes sociales al informar del contenido de la conversación.

Esta plática se dio momento después de que el presidente estadounidense acordara vía telefónica con su homólogo ruso, dar un impulso al proceso de paz que la nueva administración estadounidense promueve para poner fin a la guerra en Ucrania.

En ese sentido, Trump también informó a Zelenski de su conversación previa con Putin.

Durante la llamada, Zelenski ofreció a Trump compartir con EE.UU la experiencia de Ucrania en el desarrollo de drones y de otras capacidades tecnológicas en las que Kiev ha logrado avances durante la guerra.

“Le estoy agradecido al presidente Trump por su interés en lo que podemos conseguir juntos”, escribió Zelenski en sus redes sociales.

I had a meaningful conversation with @POTUS. We long talked about opportunities to achieve peace, discussed our readiness to work together at the team level, and Ukraine’s technological capabilities—including drones and other advanced industries. I am grateful to President Trump… pic.twitter.com/2SIOTX3jEp

