El Tribunal Superior de Londres autorizó este lunes a Julian Assange a presentar un nuevo recurso contra su extradición a Estados Unidos, que le reclama por 18 delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones de su portal WikiLeaks. Los jueces Victoria Sharp y Jeremy Johnson permitieron a Assange apelar dos de las tres garantías ofrecidas por EE.UU. sobre su tratamiento en caso de ser entregado, centrándose en la preocupación de que no pueda ampararse en la Primera Enmienda por ser extranjero. Su defensa cuestiona si tendría protección de la libertad de expresión. La tercera garantía, que excluye la pena de muerte, no será impugnada. Estados Unidos busca juzgar a Assange por exponer violaciones de derechos humanos del Ejército en Irak y Afganistán en 2010 y 2011. Assange, en prisión preventiva, no asistió por motivos de salud, aunque su esposa, Stella Assange, estuvo presente.