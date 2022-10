El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, respondió este viernes al empresario y nuevo dueño de Twitter, Elon Musk, que la red social se ceñirá en Europa a las leyes digitales comunitarias.

En un mensaje en la propia red social, Musk proclamó que “el pájaro es libre”, en referencia al logo de la empresa que adquirió y su intención de cambiar las políticas de moderación de contenido para supuestamente impulsar “una mayor libertad de expresión”.

Breton contestó a este apunte diciendo que “en Europa, el pájaro volará de acuerdo a las reglas europeas”, en referencia a a directiva que refuerza el control sobre las plataformas digitales, con normas contra la desinformación y contenidos de odio y pone coto a las prácticas abusivas con las que los gigantes tecnológicos limitan la competencia de firmas más pequeñas.

👋 @elonmusk

In Europe, the bird will fly by our 🇪🇺 rules.#DSA https://t.co/95W3qzYsal

— Thierry Breton (@ThierryBreton) October 28, 2022