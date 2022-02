El viernes, 13 soldados ucranianos se volvieron noticia mundial al morir en acto de servicio, tras insultar a una nave rusa.

Los militares defendían la estratégica Isla de las Serpientes cuando los invasores les pidieron rendirse.

La petición no fue tomada a bien, les respondieron que se “fueran a la mierda” y las comunicaciones cesaron.

Eso sí, esta historia tuvo un vuelco este lunes.

En base a información proporcionada por la Armada de Ucrania, los soldados estarían vivos y al cierre de esta edición capturados por Rusia.

A través de una declaración oficial, la institución anunció que tras el ataque una nave civil realizó una operación de rescate.

Tras ello, no obstante, los defensores fueron detenidos por autoridades rusas.

“La toma ilegal de una nave civil que no es de combate, y que no estaba realizando ninguna misión militar, viola las reglas y costumbres de guerra y la ley humanitaria internacional”, indicó la Armada a través de un comunicado.

“Demandamos que Rusia libere inmediatamente a los ciudadanos ucranianos ilegalmente detenidos”, añadieron.

“Le pedimos a la comunidad mundial, creyentes de todas las denominaciones, que tomen todas las medidas posibles para que la Federación Rusa regrese a nuestros ciudadanos”, añadieron.

Siempre en base a la declaración de la Armada de Ucrania, el viernes los 13 soldados lograron repeler dos ataques por parte de la nave rusa.

Con ambos, las fuerzas de Putin lograron destruir el faro, algunas torres y las antenas de la isla, por lo cual las comunicaciones fallaron.

“El enemigo una vez más ha demostrado su naturaleza, ha probado que no hay fe ni verdad en sus acciones ni palabras. Esperamos a nuestros hermanos con nuestros corazones y almas”, cerró la Armada.

El primer medio en reportar el el vuelco fue The Kyiv Independent.

Más tarde, con la declaración oficial, se sumaron Politico Europa y la Agencia Ukrinform.

⚡️Ukrainian defenders of Zmiinyi Island in Black Sea, presumed dead in a Russian bombardment, are alive and held captive, according to Ukrainian navy.

The 13 border guards became celebrated when they told a Russian warship to “go f*ck yourself” after being ordered to surrender.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 28, 2022