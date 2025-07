El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, anunció la declaración de “gran desastre” en el condado de Kerr, en Texas, tras la riada que se ha cobrado la vida de al menos 59 personas en ese condado y de 68 en total.

“Acabo de firmar la Declaración de Gran Desastre para el condado de Kerr, en Texas, para garantizar que nuestros valientes servicios de emergencia tengan de inmediato los recursos que necesiten”, ha anunciado Trump en su red Truth Social.

Trump aseveró que las familias que están viviendo una “tragedia inimaginable” con tantas muertes y personas desaparecidas.

“La Administración Trump sigue trabajando estrechamente con los dirigentes estatales y locales”, subrayó antes de recordar que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, visitó el sábado el lugar junto al gobernador Greg Abbott.

Abbott “está trabajando duro para ayudar a la gente de este gran estado”, resaltó Trump.

“Nuestros increíbles guardacostas y los servicios de emergencias han salvado más de 850 vidas. ¡Dios bendiga a las familias y Dios bendiga a Texas”, ha concluido.

El propio Abbott publicó un mensaje en X en el que ha asegurado que “rezar funciona”.

“Gracias a todos los que a lo largo y ancho del país y del planeta han rezado por la gente de Texas en este momento tan exigente. Muchas de esas oraciones han obtenido respuesta. Como enseña la Biblia, rezad dando las gracias a Dios”, sostuvo.

